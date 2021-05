Man City a déclaré qu’ils pouvaient signer Lionel Messi s’ils payaient 500000 £ par semaine à la superstar de Barcelone APRÈS LES IMPÔTS alors que le rapport affirme que le joueur est “ ouvert à un contrat d’un an ” loin du Camp Nou

Lionel Messi pourrait encore se rendre à Manchester City cet été – mais seulement si les champions de Premier League lui paient 500000 £ par semaine APRÈS TAXE.

Le contrat de la superstar argentine prend fin à la fin de la saison et son père aurait entamé des manœuvres contractuelles.

Le contrat de Messi avec Barcelone expirera en juin

Le Sun rapporte qu’il est “ ouvert à l’idée ” d’un contrat d’un an avec l’option d’un an supplémentaire, si un prétendant est prêt à accumuler 25 millions de livres sterling par an.

La nouvelle vient cependant après de fortes indications selon lesquelles Messi était sur le point de prolonger son séjour de 17 ans au Camp Nou.

Diverses sources ont suggéré que le nouveau président de Barcelone, Joan Laporta, avait convaincu Messi de rester dans le club avec lequel il a passé toute sa carrière.

Manchester City, qui est l’un des deux seuls clubs pressentis pour pouvoir se permettre une telle somme avec le Paris Saint-Germain, a été informé qu’il devrait faire de Messi le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League pour l’attirer vers l’Etihad.

Guardiola et Messi ont remporté plusieurs trophées au cours de leur séjour ensemble au Camp Nou – mais il semble qu’il n’y aura pas de réconciliation

Le rapport ajoute que “ des palpeurs ont été envoyés ” à Chelsea et à Manchester United, mais ils auraient manifesté peu d’intérêt.

Messi a connu une autre saison époustouflante pour les géants espagnols bien qu’il soit à la fin de sa carrière, marquant 37 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues.

Laporta, cependant, ferait tout son possible pour signer Erling Haaland du Borussia Dortmund, il pourrait s’agir de laisser la superstar partir pour faire de la place pour la suivante.

L’Express affirme que les géants de la Liga pourraient expédier Messi avec Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite et Ousmane Dembele pour trouver l’argent pour Haaland.