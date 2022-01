Man City a  » esquivé une balle  » en ne signant pas Cristiano Ronaldo, la superstar de Manchester United accusée de  » causer beaucoup de problèmes  » depuis son retour à Old Trafford

Le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United a sauvé une peau de banane potentielle pour ses rivaux Man City, car le joueur «cause beaucoup de problèmes à Old Trafford».

C’est selon l’ancien attaquant de City Trevor Sinclair, qui estime que le retour de la superstar portugaise des Red Devils a peut-être causé plus de problèmes qu’il n’en a résolu, malgré son retour en bonne santé.

Ronaldo a-t-il été une bonne recrue pour Manchester United ?

Les choses semblaient très positives au début de cette campagne pour United car ils ont récolté sept points sur neuf possibles en championnat avant de re-signer Ronaldo à la fin de la fenêtre de transfert d’été.

CR7 a marqué des buts d’une importance vitale avec 14 buts en 22 matches toutes compétitions confondues, mais les choses ont mal tourné ces dernières semaines.

Des progrès étaient apparemment en cours sous Ole Gunnar Solskjaer, mais une forme lamentable a finalement vu la légende du club mordre la balle en tant que manager en novembre.

Cependant, les Red Devils n’ont pas été dirigés par le nouveau patron par intérim Ralf Rangnick et il a été suggéré que la présence de Ronaldo n’aide pas l’équipe.

Les joueurs ne semblent pas maîtriser la formation préférée de Rangnick en 4-2-2-2 et des rumeurs d’une rupture entre l’entraîneur allemand et le joueur vedette ont fait surface, bien que talkSPORT comprenne que c’est loin d’être le cas.

GETTY

Les informations faisant état d’une brouille entre Ronaldo et Rangnick ont ​​été annulées

On pensait que City était pour Ronaldo avant que United ne se précipite pour re-signer leur icône dans un retour remarquable 12 ans après son départ pour le Real Madrid.

Cependant, Sinclair – qui a fait 98 apparitions pour City en quatre ans au club à partir de 2003 – est heureux que son ancienne équipe City ait raté l’ancienne star de la Juventus, maintenant il a vu comment son retour en Premier League s’est déroulé.

« Je commence à penser que Manchester City a esquivé une balle en ne signant pas Cristiano », a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast. « Je le pense vraiment.

«Vous regardez certains des joueurs qui luttent vraiment pour la forme à Man United, Sancho, Rashford.

« Il doit connaître son rôle. Tu es footballeur, embauché par le club de football, tais-toi parfois, c’est ce que tu dois faire.

Man United de Ronaldo n’a pas été complètement rose

PA

Sinclair pense que Ronaldo et Pep se sont peut-être affrontés

«Je pense qu’il cause beaucoup de problèmes au club de football. Pas seulement son manque de buts ces derniers temps, mais le fait qu’Ole soit parti, puis Michael [Carrick] est entré et l’a laissé tomber pour un match.

«Je pense juste que cela a été l’une de ces signatures où cela avait l’air bien, mais c’est loin d’être bon.

« Et, pour moi, l’une des raisons pour lesquelles je pense qu’il n’a peut-être pas envisagé Manchester City – et ce n’était pas des trophées, car il y aurait gagné de l’argenterie – c’est parce qu’il ne voulait pas être le second violon de Pep.

« Alors qu’il pouvait aller à United et avoir presque l’impression qu’il pouvait intimider un peu Ole, Carrick était évidemment un manager remplaçant, puis Rangnick y est allé.

« Je pense qu’il veut juste faire ce qu’il veut pour lui, et ce n’est pas le mieux pour le club. »

