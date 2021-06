Man City a identifié Harry Kane comme le successeur “parfait” de Sergio Aguero, mais le grand défi du club est de convaincre le président de Tottenham, Daniel Levy, de vendre l’attaquant, selon l’expert des transferts Fabrizio Romano

in

Fabrizio Romano dit que Manchester City n’aura aucun problème à convenir de conditions personnelles avec Harry Kane – mais insiste sur le fait qu’ils ont une tâche énorme pour convaincre le président de Tottenham, Daniel Levy, de vendre son homme vedette.

Des informations sont apparues lundi après-midi selon lesquelles les Spurs avaient rejeté une offre de 100 millions de livres sterling pour leur attaquant talisman des champions de Premier League.

.

Manchester City a fait son choix pour Kane, mais Tottenham est susceptible de résister

Il a également été rapporté que City pourrait offrir l’un de Raheem Sterling, Gabriel Jesus ou Aymeric Laporte dans le cadre de l’accord pour attirer le capitaine de l’Angleterre au stade Etihad.

Les Spurs ne veulent cependant pas se débarrasser du joueur de 28 ans, qui a encore trois ans sur son contrat dans le nord de Londres.

Et Romano insiste sur le fait que la poursuite de l’attaquant par City devient “sérieuse” alors qu’il a expliqué mardi son offre d’ouverture aux Spurs pour parler SPORT.

“La situation devient vraiment sérieuse maintenant avec Harry Kane parce que Manchester City a fait une offre d’ouverture, une offre officielle, de 100 millions de livres sterling pour le joueur”, a-t-il déclaré à l’émission White and Jordan.

.

Guardiola a identifié Kane comme sa cible numéro un cet été

«Ils donnent également la possibilité d’ajouter des joueurs à l’accord. Cela dépendra de ce que Tottenham décidera de ce côté.

« Cela pourrait être Raheem Sterling, Gabriel Jesus ou Aymeric Laporte. Ils vont discuter avec Tottenham.

« La réponse de Tottenham et Daniel Levy est si claire ; c’est un non.

« Ils ont refusé la proposition et ne veulent pas vendre Harry Kane. Ils continuent sur leur position et ils disent non à cette offre d’ouverture.

“Le joueur veut y aller, Man City va pousser, mais pour le moment Tottenham dit toujours non.”

Romano insiste sur le fait que City testera l’eau avec une autre offre – mais cela ne se produira pas pendant l’Euro 2020 car le joueur se concentre uniquement sur l’Angleterre.

“On s’attend à ce qu’ils repartent parce que nous sommes en juin et que le marché est toujours ouvert depuis si longtemps”, a-t-il ajouté.

“Pep Guardiola le veut comme cible et le conseil d’administration de Manchester City aime le joueur.

. – Contributeur

Levy n’a pas l’intention de vendre Kane cet été, malgré le désir de l’attaquant de partir

“Ils pensent qu’il est parfait pour ce que Manchester City recherche. Sergio Aguero a rejoint Barcelone et ils veulent quelque chose de plus et pensent que Harry est parfait.

“Ils essaieront de négocier et de trouver le bon moyen de convaincre Daniel Levy car ils savent que le joueur veut jouer au football en Ligue des champions.

“C’est la clé pour Man City, nous verrons s’ils font une autre offre mais rien ne se passera pendant les Euros. Ensuite, je m’attends à ce qu’ils déménagent à nouveau pour Harry Kane.

Romano a terminé en insistant sur le fait que les termes personnels entre Kane et City ne seraient pas un problème, l’attaquant souhaitant désespérément jouer en Ligue des champions la saison prochaine.

“Mon sentiment est que ce n’est pas un gros problème car, comme je l’ai dit, il veut jouer la Ligue des champions”, a-t-il ajouté.

«Il rejoindra également City, pas Chelsea, en raison de la rivalité de la ville et par respect pour les fans de Tottenham.

«Je pense que les conditions personnelles ne seront pas convenues, mais on ne me dit pas que c’est convenu. Le principal problème est de convaincre Daniel Levy car il ne veut pas vendre le joueur.