Man City “ a joué le meilleur football que j’ai vu de ma vie ” contre le Paris Saint-Germain

La performance de Manchester City en seconde période contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions a été décrite comme “ le meilleur expert du talkSPORT de football ” que Dean Ashton ait jamais vu.

L’ancien attaquant dit qu’aucune équipe ne peut égaler l’équipe de Pep Guardiola pour le moment, alors qu’ils poussent pour un doublé en Premier League et en Coupe d’Europe.

.

City est bien placé pour atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois

City pourrait remporter le titre de champion ce week-end si le rival du titre de la saison dernière, Liverpool, leur rendait service en battant Manchester United à Old Trafford dimanche.

Ils font également partie des favoris pour être sacrés champions d’Europe cette saison, après avoir mis un pied dans ce qui serait leur toute première finale de Ligue des champions avec une victoire 2-1 à Paris.

Le PSG a dominé la première moitié de l’affrontement aller mais s’est effondré après la pause alors que City les épuisait avec son football impeccable basé sur la possession.

Et ils ont forcé les champions de France à commettre un certain nombre d’erreurs coûteuses, marquant deux buts bizarres de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez pour leur donner un gros avantage avant le match retour.

.

City a déjà remporté la Coupe Carabao cette saison – leur quatrième consécutive – et pourrait ajouter les titres de Premier League et de Ligue des champions pour former un brillant triplé

La ville accueillera mardi les champions de France au stade Etihad, dans une immense soirée de football européen pour les cinq vainqueurs de la Premier League.

L’équipe de Guardiola a été pratiquement imparable cette saison, avec une défaite en championnat contre Leeds United et une défaite en demi-finale de la FA Cup face à Chelsea, les seules taches de leur record.

Ils ont le meilleur bilan défensif de l’élite anglaise et disposent également des feuilles les plus propres de toutes les équipes des cinq meilleures ligues européennes cette saison.

Et Ashton est tout simplement impressionné par la façon dont ils jouent.

“Cette équipe de Manchester City est incroyable, absolument incroyable”, a déclaré l’ancien attaquant de West Ham et de Norwich sur talkSPORT.

«La seconde mi-temps contre le PSG est probablement le meilleur football que j’aie jamais vu de ma vie.

.

Le talent et la menace offensive de Neymar et Kylian Mbappe ont été parfaitement gérés par Man City au Parc des Princes

«En termes de moitié de football, et lorsque vous regardez le talent du PSG, Man City a contrôlé la possession et les a essentiellement réduits à la soumission.

«Vous ne pouvez pas sous-estimer cela. Ils donnent l’impression que les choses sont si faciles, mais pourtant ils sont fermés, le ballon est tiré rapidement, le toucher et la conscience des joueurs, la façon dont ils font simplement passer le ballon autour des équipes.

«C’était tout simplement incroyable à regarder et il est clair que toute l’équipe est actuellement à un niveau qui ne peut être dépassé.

«Collectivement, ils constituent une unité formidable.»

les niveaux

Le PSG “ pas même dans le même code postal ” que Man City mais Tuchel et Chelsea peuvent les arrêter

UCL

Date finale de la Ligue des champions: quand et où aura lieu le match phare de 2020/21

choquant

Gueye “ aurait pu casser la cheville de Gundogan ” alors que Pearce attaque un “ tacle honteux ”

disparu

Mbappe souffre en premier de la Ligue des champions dans la nuit alors que même Ederson avait plus de touches

faire demi-tour

Des erreurs “ farfelues ” du PSG voient Man City prendre le contrôle de la demi-finale de la Ligue des champions

vidé

Lineker “ déçu ” de manquer la couverture PSG vs Man City en raison de la précaution COVID