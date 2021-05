Man City a mis en garde contre la menace de Timo Werner malgré une mauvaise forme avec l’attaquant soutenu comme «homme clé» pour Chelsea en finale de la Ligue des champions

Timo Werner n’a peut-être pas mis le feu au monde lors de sa première saison à Chelsea, mais c’est le joueur dont Pep Guardiola devrait s’inquiéter avant la finale de la Ligue des champions contre Man City.

En fait, les experts de talkSPORT affirment que le patron de City pourrait devoir changer son équipe pour garder le speedster allemand à distance à Porto.

Tuchel a gardé confiance en Werner alors qu’il devait s’adapter à la Premier League – l’attaquant allemand remboursera-t-il cette confiance en la finale de la Ligue des champions contre Man City?

City est le favori avant la finale de la saison entièrement anglaise de samedi, avec un possible triplé à sa portée après les succès de la Premier League et de la Carabao Cup ce trimestre.

Chelsea avait semblé un véritable danger pour City avec les Blues bénéficiant d’une résurgence impressionnante sous Thomas Tuchel, seulement pour que l’équipe allemande perde son aiguillon dans les dernières semaines de la campagne en perdant la finale de la FA Cup et trois de leurs quatre derniers matchs de championnat. de la campagne.

Beaucoup ont radié le club londonien avant la bataille pour la gloire européenne au Portugal, mais l’ancien manager de City Stuart Pearce a averti son ancien club qu’il y avait toutes les raisons de se méfier de l’équipe de Tuchel.

Et il y a un homme en particulier qui, selon les experts, pourrait constituer le plus grand danger pour la longue quête de City pour devenir champion d’Europe.

“Je pense que Timo Werner sera la clé ce soir”, a déclaré Pearce au Weekend Sports Breakfast.

Chelsea a été invité à garder la foi avec Werner

Cela n’a pas été une première année vintage en tant que joueur de Chelsea pour Werner.

Le joueur lui-même a admis qu’il avait connu la saison “la plus malchanceuse” de toute sa carrière, l’attaquant marquant 12 buts mais les statistiques [expected goals] montrant qu’il aurait dû en avoir 20, au moins.

Les fans, et sans aucun doute son manager, ont été frustrés par son incapacité apparente à rester à l’intérieur, mais il n’y a aucun doute sur la menace globale qu’il fait peser sur l’attaque des Blues.

Bien que sa production de buts puisse être inférieure à la moyenne, son décompte de 15 passes décisives est supérieur à la moyenne pour un avant-centre, et l’Allemand a été salué pour son caractère, pour garder le menton et continuer d’essayer pour son équipe malgré sa déception personnelle.

“Je suis un grand fan de Werner”, a déclaré l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Le but de Werner lors de la victoire de Chelsea en demi-finale contre le Real Madrid montre qu’il peut être l’homme d’une grande occasion

“Il est en chiffres simples pour les buts en Premier League [six] mais quand il est dans l’équipe, les autres joueurs jouent mieux grâce à lui.

«Je pense que vous jugez les joueurs quand ça ne va pas très bien pour eux, leur caractère, et il ne se cache jamais. Il essaie toujours de se placer dans les bonnes positions.

“Oh, il n’arrête pas de courir”, a ajouté l’animateur du bar des sports et ancien défenseur de Chelsea, Jason Cundy.

«Vous ne pouvez pas lui en vouloir pour l’effort, il est A + pour l’effort.»

Pearce a expliqué comment Werner – malgré ses sceptiques – peut nuire à City, Groves affirmant qu’il sera une telle nuisance que Guardiola pourrait être contraint de repenser sa ligne arrière.

«Il est mieux adapté à la contre-attaque en raison de son rythme pour passer derrière, a dit Pearce.

Guardiola a de gros appels à faire pour l’épreuve de force européenne de samedi

«Quand vous êtes à Chelsea, il y a beaucoup d’équipes de Premier League qui ne vous laisseront pas cet espace derrière, mais je vais vous dire une équipe qui pourrait probablement le faire – Manchester City.

«City vient sur vous, ils attaqueront et vous apporteront le match, donc ce pourrait être un match où Chelsea aura besoin de cette sortie s’il commence et qu’il court derrière.

« Dans le match à Wembley [Chelsea’s FA Cup semi-final win over City – one of Tuchel’s two wins over Guardiola this season] sa menace était une arme massive pour Chelsea.

“Je pense que Pep sera inquiet du rythme de Werner”, a déclaré Groves.

«Je pense qu’il pourrait jouer Kyle Walker comme l’un des trois demi-centres à cause du rythme de Werner – Il cherche toujours à prendre du retard, il étire l’opposition.

Charlie Austin ne pense pas que Timo Werner soit un “buteur hors pair” et serait mieux placé pour jouer aux côtés de quelqu’un comme Romelu Lukaku à Chelsea

“Il sera un danger pour Man City.”

Tout Tony Cascarino pense avoir l’opportunité de relancer sa carrière à Chelsea et de devenir un héros instantané avec un but contre City.

“Timo Werner n’a même été mentionné par personne”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea.

« Il a eu une saison un peu indifférente, il n’a pas marqué le nombre de buts qu’on attendait de lui.

« Peut-il se faire un nom dans cette finale ? Imagine ça. De la part du gars dont on n’a pas vraiment parlé, il a l’occasion de vraiment relancer sa carrière à Chelsea.

