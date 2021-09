Man City affronte un ennemi familier dans une bataille de transfert pour une sensation en Serie A

Manchester City surveille l’ailier de l’AC Milan Theo Hernandez en vue d’un futur transfert, selon des informations.

Trouver un nouvel arrière gauche pourrait bien être la pièce manquante du puzzle pour une équipe déjà très forte de Man City. C’est un domaine qu’ils chercheront à renforcer sur le marché des transferts en 2022. À cette fin, Hernandez serait un complément adéquat.

Le Français a impressionné pour Milan depuis qu’il les a rejoints du Real Madrid en 2019. Il a suivi une période de prêt productif avec la Real Sociedad et une précédente période avec l’équipe B de l’Atletico Madrid.

En Serie A, Hernandez s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers de la ligue. Menace offensive, il a marqué 15 buts toutes compétitions confondues au cours de ses deux premières saisons.

Par conséquent, il a déjà été sur le radar d’un certain nombre de grands clubs. Bien sûr, il en est déjà à un. Mais Milan avait été une sorte de géant déchu jusqu’à ce qu’il obtienne à nouveau sa qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.

Reste à voir s’ils pourront égaler l’ambition de Hernandez sur une période plus longue. Sinon, il pourrait avoir deux tentations de transfert.

Selon Calciomercato, Man City et le Paris Saint-Germain sont tous deux des admirateurs du joueur de 23 ans.

Le rapport fournit très peu d’informations, ne mentionnant pas si – ou quand – l’un ou l’autre club peut faire une offre. Il indique simplement qu’ils l’aiment et qu’ils l’observeront dans les semaines et les mois à venir.

Hernandez a un contrat avec Milan jusqu’en 2024, mais ils pourraient probablement faire un profit sur lui s’ils vendaient l’année prochaine. Il ne leur a coûté que 20 millions d’euros lors de la signature de la persuasion de la légende du club Paolo Maldini en 2019.

Le PSG a renforcé la position d’arrière gauche avec l’ajout de Nuno Mendes du Sporting CP – qui avait également été observé par City – le jour de la date limite. Mais ce n’était qu’un prêt, avec une option d’achat. Il reste à voir s’ils considèrent Hernandez comme le successeur permanent de l’adolescent ou comme quelqu’un qui peut concourir à ses côtés dans la même équipe.

Quant à la Ville, Benjamin Mendy est actuellement suspendu pour des raisons légales. Leur seule autre option à l’arrière gauche est Oleksandr Zinchenko, pour qui ce n’est de toute façon pas une position naturelle. Nathan Ake pourrait également y couvrir en théorie.

Cependant, Hernandez serait une option spécialisée qui pourrait leur garantir la qualité pour les années à venir.

L’agent confirme que City traque l’homme large

City semble déterminé à reconstituer ses larges positions, un agent ayant récemment révélé son intérêt pour un ailier qu’il représente également.

L’international colombien Emerson Rodriguez joue actuellement pour le Millonarios Futbol Club, basé à Bogota, en Colombie.

L’agent de Rodriguez, Diego Carannante, de MYM Sports Agency, a parlé de certains de ses clients, dont l’ailier.

Dans une interview à Fiorentina.it, on lui a demandé si l’un de ses joueurs était intéressant en Serie A Fiorentina. Et il a ensuite révélé que les deux Man City et Chelsea avaient regardé le jeune.

Carannante a également affirmé qu’Everton s’était vu offrir un autre de ses joueurs – l’arrière latéral de Genk Daniel Munoz. Ni le club de Premier League ni la Viola n’ont pu conclure un accord pour Munoz.

“En plus de Munoz, si on parle de droite, je proposerais à la Fiorentina le profil d’Andres Roman des Millonarios, également appelé par l’équipe nationale colombienne et il y a six mois à deux pas de Boca Juniors”, a déclaré Carannante. a déclaré à Fiorentina.it, via Sport Witness.

“En tant qu’ailier, je recommanderais Emerson Rodriguez Rivaldo, un Colombien né en 2001, également détenu par les Millonarios de Bogota et déjà vu par City et Chelsea.”

Rodriguez est actuellement absent pour blessure. Il a marqué trois buts et récolté une passe décisive en 22 matchs de Primera A en 2022.

