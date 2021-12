Man City avec 499 buts sous Pep et Liverpool avec 1 999 victoires dans l’élite… statistiques clés pour tous les NEUF matchs de Premier League cette semaine

Il y a une semaine à succès d’action de Premier League à venir et vous pouvez regarder TOUTE l’action sur le réseau talkSPORT.

Malheureusement, nous avons perdu Brentford contre Manchester United à cause de COVID, mais il y a neuf matchs sur trois jours à attendre.

Il y a neuf matchs en milieu de semaine en Premier League cette semaine

Et pour vous mettre en appétit pour les matchs à venir, EDGE a sélectionné une statistique clé pour chaque match afin de vous donner matière à réflexion.

Si vous souhaitez écouter le match, il y a des détails sur l’endroit où vous pouvez regarder l’action exclusive, soit sur talkSPORT, talkSPORT 2, via l’application talkSPORT ou sur talkSPORT.com.

NORWICH vs ASTON VILLA – En direct sur talkSPORT 2

Le patron de Norwich Dean Smith était en charge d’Aston Villa pour 11 matchs de Premier League cette saison – ce sera la 32e occasion pour un manager de prendre en charge un match de Premier League à la fois pour et contre une équipe au cours de la même saison, et le premier depuis Mark Hughes l’a fait pour et contre Southampton en 2017-18.

Smith sera le troisième manager à prendre en charge pour et contre Aston Villa dans une seule campagne de Premier League (également Ron Atkinson en 1994-95 et Stuart Gray en 2001-02).

Dean Smith sera le troisième manager à prendre en charge pour et contre Aston Villa dans une seule campagne de Premier League

MANCHESTER CITY vs LEEDS UNITED – En direct sur talkSPORT

Manchester City a marqué 499 buts en 206 matchs de Premier League sous Pep Guardiola – un but ici verrait l’Espagnol devenir le manager pour voir ses équipes marquer 500 dans la compétition dans le moins de matchs depuis le début de son mandat (actuellement Jurgen Klopp, 234 Jeux).

Pep Guardiola est sur le point de voir son équipe marquer 500 buts depuis sa prise de fonction

BRIGHTON vs WOLVES – En direct sur l’application talkSPORT

De toutes les équipes à avoir joué dans plus d’une campagne de Premier League, Brighton a vu la plus grande part de leurs matchs dans la compétition se terminer par un match nul (35% – 58/167).

Graham Potter cherchera à obtenir plus de victoires que de nuls pour son équipe

BURNLEY vs WATFORD – En direct sur l’application talkSPORT

Watford est la seule équipe sans une feuille blanche de Premier League cette saison. Ils ont concédé à chacun de leurs 26 derniers matchs dans la compétition, la plus longue série sans blanchissage par un club de la division depuis la série de 29 matchs de Burnley entre novembre 2009 et août 2014.

Watford a concédé chacun de ses 26 derniers matchs en championnat

CRYSTAL PALACE vs SOUTHAMPTON – En direct sur talkSPORT 2

Southampton a concédé 73 buts en Premier League, un record en championnat, en 2021 – seules quatre équipes en ont concédé plus en une seule année civile dans la compétition : Ipswich Town en 1994 (79), Bradford City en 2000 (76), Watford en 2017 ( 75) et Oldham Athletic en 1993 (74).

Southampton est la cinquième équipe à concéder un record de 73 buts en Premier League en une seule année civile

ARSENAL vs WEST HAM – En direct sur talkSPORT

Arsenal a perdu deux de ses quatre matches de derby de Premier League à Londres cette saison (W1 D1), déjà plus qu’ils n’ont perdu sur l’ensemble de l’année 2020-21 (W6 D3 L1).

Pendant ce temps, West Ham cherche à remporter trois derbies consécutifs en championnat de Londres pour la première fois depuis janvier 2019, dont le troisième match contre Arsenal.

West Ham est à la recherche de sa troisième victoire consécutive dans le derby londonien

LEICESTER vs TOTTENHAM – En direct sur l’application talkSPORT

Dans toute sa carrière en club, Harry Kane de Tottenham a marqué plus de buts contre Leicester dans toutes les compétitions que contre n’importe quelle autre équipe (17 en 16 matchs).

Onze d’entre eux sont intervenus lors de ses huit dernières apparitions contre eux, dont un total de quatre buts au King Power Stadium en mai 2018, ce match se jouant également un jeudi.

Harry Kane a marqué 17 buts en 16 apparitions contre Leicester

CHELSEA vs EVERTON – En direct sur talkSPORT 2

Chelsea a concédé huit buts lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, autant que lors de ses 18 précédents combinés. Pendant ce temps, les Blues cherchent à éviter d’encaisser plus de 2 buts en quatre matchs consécutifs dans toutes les compétitions pour la première fois depuis septembre 2016.

Chelsea a encaissé huit buts lors de ses trois derniers matchs en championnat

LIVERPOOL vs NEWCASTLE – En direct sur talkSPORT

Liverpool a remporté 1 999 de ses 4 226 matchs de haut niveau (D1047 L1180) et serait la première équipe à remporter 2 000 matchs de haut niveau anglais avec une victoire ici.

Liverpool serait la première équipe à remporter 2 000 matchs de haut niveau anglais

BRENTFORD contre MANCHESTER UNITED – À confirmer

Seul Liverpool (57) a remporté un match de Premier League dans des stades plus différents que Manchester United (54), le Brentford Community Stadium étant le 60e terrain différent sur lequel les Red Devils auront joué dans la compétition.

Manchester United sera à la recherche d’une victoire au stade communautaire de Brentford

