Man City, Chelsea, Manchester United et Arsenal parmi les plus gros dépensiers du football mondial au cours des dix dernières années, les Bleus ayant reçu le quatrième plus grand nombre de frais de transfert au cours de la décennie

Les plus gros dépensiers du football mondial au cours de la dernière décennie ont été révélés et quatre clubs de Premier League en font partie.

Un rapport sur les transferts internationaux de football de 2011 à 2020 a été publié par la FIFA et les résultats sont fascinants.

City a atteint le sommet du football anglais depuis que Sheikh Mansour a acheté le club en 2009

Man City, Chelsea, Man United et Arsenal sont les plus gros dépensiers de l’élite anglaise, les champions actuels de Premier League étant en tête de la liste des 30 clubs.

La liste comprend uniquement des clubs d’Europe dans sept associations membres : Angleterre (12 clubs), Espagne et Italie (cinq chacun), Allemagne (trois), France et Portugal (deux chacun) et Russie (un)

Les trente clubs ont dépensé un total de 22,8 milliards de dollars (16,57 milliards de livres sterling) en frais de transfert au cours de la période, ce qui représente remarquablement une part de 47% du total mondial.

City a signé 130 joueurs depuis 2011, avec 59,2% de ces transferts payants.

Abramovich a dépensé une somme énorme, mais a également reçu beaucoup de frais de transfert

Chelsea, quant à lui, est deuxième sur la liste avec 95 entrants et 80% d’entre eux arrivent pour une somme d’argent.

Cependant, la hiérarchie des Blues sera réconfortée par le fait qu’ils ont reçu le quatrième plus grand nombre de frais de transfert au cours de la décennie – le seul club de Premier League dans le top dix pour les retours.

Pour en revenir aux plus gros dépensiers, Barcelone, le PSG et le Real Madrid font partie du top cinq, tandis que Man United est septième sur la liste et Arsenal huitième.

Tottenham complète le top dix tandis que Liverpool est 14e.

Clubs les plus dépensiers en frais de transfert 2011-2020

*Selon le rapport de la FIFA publié lundi

1. Manchester City

2. Chelsea

3. Barcelone

4. PSG

5. Real Madrid

6. Atlético Madrid

7. Homme uni

8. Arsenal

9. Juventus

10. Tottenham

100 millions de livres sterling ont été dépensés pour Grealish cet été – l’un des nombreux mouvements énormes des clubs de Premier League

Il y a eu d’énormes transferts effectués cet été par les clubs les plus riches de la Premier League.

Le record d’un transfert britannique a été battu par Man City lorsqu’ils ont décroché Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling,

Chelsea a également signé Romelu Lukaku pour 97 millions de livres sterling pour un montant record de club, tandis que Jadon Sancho et Raphael Varane ont rejoint Manchester United pour un montant combiné de 99 millions de livres sterling – et Cristiano Ronaldo les rejoint également à Old Trafford.

