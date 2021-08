Man City conclut un accord Grealish de 100 millions de livres sterling, Messi QUITTE Barcelone alors qu’une déclaration confirme la sortie du blockbuster avec un « profond regret », le dernier sur Kane

in

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur le football, des rumeurs et des potins sur les transferts dans notre blog en direct.

Manchester City a fait de Jack Grealish la star la plus chère de la Premier League, complétant son transfert de 100 millions de livres sterling pour le maestro d’Aston Villa.

Pendant ce temps, il a été confirmé que Lionel Messi quittera Barcelone après que le club a fait une déclaration disant qu’il n’était pas en mesure de conclure un nouvel accord.

talkSPORT vous tiendra au courant des dernières mises à jour, ainsi que des spéculations en cours concernant l’avenir de Harry Kane.

talkSPORT a toutes les dernières mises à jour…

