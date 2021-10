Man City “confiant” sur l’attaquant sud-américain trop bon pour Barcelone

in

Manchester City espère utiliser leurs relations pour attirer l’attaquant de Benfica Darwin Nunez au club, selon un rapport.

Le joueur de 22 ans met actuellement le feu à la Primeira Liga portugaise, avec quatre buts en cinq matches cette saison. Et il a également marqué deux fois en Ligue des champions, avec un doublé alors que les Eagles battaient Barcelone 3-0 mercredi soir. Sans surprise, de nombreux clubs en ont pris note.

Mais ce n’est pas la première fois que l’international uruguayen est sur le radar des citoyens. Il était lié à un déménagement à l’Etihad en février dernier par Don Balon en tant que Pep Guardiola a envisagé un remplaçant pour Sergio Aguero.

Cependant, les champions de Premier League ont choisi de ne pas déménager et ont conclu un gros contrat pour Jack Grealish à la place. Ils ne sont pas le seul club mentionné en relation avec le jeune talentueux.

Liverpool, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich seraient tous enthousiastes, selon The Daily Star. Et en octobre de l’année dernière, un rapport suggérait alors Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, avait les yeux rivés sur la starlette.

Nunez est resté à Estadio da Luz, cependant, et Benfica en récolte les fruits. La clameur suscitée par le jeune tueur à gages a incité le patron de Benfica, Jorge Jesus, à commenter l’été dernier.

Et il semble qu’il soit résigné à perdre l’ancienne star d’Almeria – mais pour le juste prix.

«Il était l’achat le plus cher de Benfica, et quand il n’y a pas de pandémie, il sera la vente la plus chère. Il sera un joueur de classe mondiale », a-t-il déclaré.

« Il ne faut pas oublier que c’est un gamin, il a 21 ans, il y a beaucoup de choses sur le jeu qu’il ne connaît pas encore. Il apprendra avec moi et Benfica.

“Malheureusement pour moi, peut-être que je vais le perdre dans peu de temps.”

Ville en pole position pour Nunez

City a fait des affaires avec Benfica ces dernières années, avec des accords pour le gardien brésilien Ederson et défenseur central portugais Ruben Dias. On dit que les clubs entretiennent d’excellentes relations et c’est pourquoi les géants du nord-ouest évaluent leurs chances.

Nunez a une clause de rachat de 125 millions de livres sterling, mais City espère pouvoir la réduire considérablement pour conclure un accord sur la ligne. Le rapport suggère qu’un chiffre proche de 70 millions de livres sterling est dans l’esprit de la hiérarchie de la ville.

Que Benfica soit ou non prêt à jouer au ballon à ce prix, seul le temps nous le dira. Mais, après avoir raté Harry Kane, Guardiola voudra s’assurer qu’il aura son homme cette fois-ci.

