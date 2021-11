Manchester City ferait partie d’un trio de géants européens qui sont devenus des parties intéressées par la star « malheureuse » de Chelsea, Mason Mount.

L’international anglais a été aligné comme l’un de ces le blues veulent s’attacher à un nouveau contrat. À l’heure actuelle, Mount ne gagne que 75 000 £ par semaine, ce qui fait de lui l’un de leurs joueurs les moins bien payés.

Il avait déjà été suggéré que les champions d’Europe en titre voulaient doubler ce salaire pour refléter ses progrès sur le terrain.

Cependant, selon Calciomercato, leurs offres n’ont pas été proches de ce que souhaite le joueur de 22 ans. En tant que tel, il pourrait envisager de partir.

Et Fichajes rapporte que Ville, ainsi que le Real Madrid et le Bayern Munich, souhaitent faire une offre au milieu de terrain.

Ils prétendent que City saisirait l’occasion d’offrir un coup dur à leurs rivaux pour le titre de Premier League. Ils occupent actuellement les premier et deuxième rangs du tableau.

Et le Bayern l’utiliserait pour remplacer le vieillissant Thomas Muller.

Un rapport distinct, cette fois de la presse anglaise, a également été publié ce week-end détaillant le mécontentement de Mount, mais s’est plutôt concentré sur son manque de temps de jeu.

Le Daily Star a affirmé qu’il était « frustré » et se sentait « sous-estimé » sous Thomas Tuchel. Ils ont fait écho qu’il serait prêt à partir.

Mount n’a commencé que deux des sept dernières sorties de haut niveau de Chelsea. Il a même été éliminé après seulement 60 minutes du match de samedi à Leicester.

Une source aurait déclaré : « Mason est un garçon de haut niveau et bien considéré au sein de Chelsea, et est populaire auprès de l’équipe. Mais il ne se sent plus apprécié.

« Il est à Chelsea depuis qu’il est tout petit. Mais malgré ses études à l’académie, il n’a pas l’impression de recevoir le même traitement ou la même reconnaissance que les joueurs achetés pour beaucoup d’argent.

Un autre attaquant sur le radar de City

Pendant ce temps, Man City devance Everton et les Wolves dans la course pour un attaquant de l’AC Milan, selon les rapports.

Pep Guardiola a de nombreux attaquants à sa disposition, dont Phil Foden, Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Gabriel Jesus.

Mais les Citizens n’ont pas encore remplacé le buteur record Sergio Aguero après son transfert estival à Barcelone.

Ils ont eu un certain nombre de cibles de choix sur leur liste de souhaits, comme Harry Kane et Erling Haaland, mais une alternative moins connue est maintenant sur leur radar…

