Man City dépose une plainte officielle concernant un prétendu incident de «crachage» d’un fan de Liverpool envers son personnel en coulisse lors du match nul 2-2

in

Man City a déposé une plainte officielle au sujet d’un incident impliquant des « crachats » présumés d’un supporter de Liverpool vers son personnel en coulisses lors du match nul 2-2 de dimanche à Anfield.

Malgré une première mi-temps dominante, les champions de Premier League ont pris du retard à deux reprises en deuxième période, mais ont répondu avec deux égalisations et ont récupéré un point à Anfield tard.

.

Guardiola a déclaré qu’il n’avait pas été témoin de l’incident

Cependant, après le match, il a été annoncé sur Sky : “Manchester City a déposé une plainte officielle concernant une perturbation des supporters de Liverpool aujourd’hui.”

Depuis, il a été largement rapporté qu’il s’agissait d’un prétendu incident de «crachage».

Le Liverpool Echo rapporte que Liverpool a déjà lancé une enquête.

Interrogé sur la situation, Pep Guardiola a déclaré à Sky : « Je ne sais pas ce qui s’est passé.

Il est rapporté que Liverpool a lancé une enquête

« J’ai entendu quelque chose de la foule, ils ont dit quelque chose de pas gentil à notre personnel, mais je ne sais pas exactement, je n’ai pas vu les images.

«Mais je suis à peu près sûr que ce qui s’est passé – d’après ce que les gens m’ont dit – le Liverpool FC prendra des mesures concernant cette personne. Liverpool est beaucoup, beaucoup plus grand que ce comportement.

“Ce qui s’est passé il y a deux ou trois ans quand ils ont détruit notre bus quand nous sommes venus ici – ce sont certaines personnes, pas seulement le Liverpool FC.”

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.