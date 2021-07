Man City “déterminé” à signer la star de Tottenham Harry Kane et le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish dans un transfert de 200 millions de livres sterling, mais Pep Guardiola a mis en garde contre de grosses complications

Man City reste «déterminé» à signer Harry Kane et Jack Grealish cet été, selon des informations.

Cependant, les champions de Premier League ont été avertis que les deux accords sont maintenant beaucoup plus compliqués qu’ils ne l’étaient plus tôt cet été.

.

Kane et Grealish pourraient être coéquipiers du club pour la saison à venir

Les stars anglaises ont été fortement liées à des mouvements d’argent vers l’Etihad ces derniers mois.

L’Athletic affirme que City espère faire atterrir Kane et Grealish pour un total énorme entre 175 millions de livres sterling et 215 millions de livres sterling.

Il est entendu que City serait disposé à vendre Aymeric Laporte, Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Riyad Mahrez pour équilibrer les comptes.

Le rapport ajoute que Kane et Grealish “considérent les champions de Premier League comme leur prochaine destination”.

Cependant, il est entendu que le président de Tottenham, Daniel Levy, pourrait rejeter les offres de plus de 100 millions de livres sterling pour Kane, peu importe à quel point elles semblent attrayantes.

.

Kane a fortement laissé entendre qu’il voulait quitter Tottenham pour concourir pour des trophées majeurs – une faim qui n’aurait fait qu’augmenter avec la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020

Kane reste la cible de transfert n ° 1 de City avec Darwin Nunez de Benfica évoqué comme alternative si un accord pour le capitaine anglais échoue.

Des rapports récents ont affirmé que Robert Lewandowski est même une cible pour pep Guardiola alors que le club recherche des alternatives à l’avance.

Pendant ce temps, la loyauté de Grealish envers Aston Villa pourrait être un coup dur pour City, qui aurait déjà convenu de conditions personnelles avec le meneur de jeu.

Grealish était au centre du lancement du nouveau kit de Villa pour la campagne 2021/22, le fan d’enfance laissant entendre qu’il pouvait rester.

“Tout le monde sait ce que le bordeaux et le bleu signifient pour moi”, a commenté le milieu de terrain anglais. “J’ai été un garçon de Villa toute ma vie et j’adore jouer pour ce club.”

Aston Villa

Grealish est une cible de transfert pour City ce trimestre, mais il a enfilé le nouveau kit de Villa

Mais alors que la légende d’Arsenal, Ray Parlour, a insisté sur le fait que les supporters des Villains devront accepter que leur capitaine puisse passer à autre chose à l’avenir, l’expert de talkSPORT Trevor Sinclair pense qu’il y a toutes les chances que Grealish puisse rester sur place.

“Tôt ou tard, il passera à autre chose”, a déclaré Parlour.

«Je pense que les fans de Villa seront réalistes et diront qu’il veut gagner des trophées et aller dans une ville, où il va se battre pour les trophées de la Ligue des champions et de la Premier League. Et, quand il partira, Villa obtiendra le meilleur argent pour lui.

Mais lorsqu’on lui a demandé si les fans ne devraient pas trop lire la sortie du kit, Sinclair a répondu : « Non, je pense que les fans DEVRAIENT lire cela !

«Je pense que Villa montre ses dents, ils montrent qu’ils sont un bon club, ils veulent être un des six meilleurs clubs à l’avenir et ils veulent conserver leurs meilleurs atouts.

« De toute façon, il a un long contrat, ils détiennent toutes les cartes et je pense en fait que Jack pourrait rester.

.

Le stock de Grealish n’aura augmenté qu’après une impressionnante campagne Euro 2020, malgré des minutes limitées pour l’Angleterre

« Il n’a pas caché qu’il aimait Kevin De Bruyne et qu’il adorerait jouer dans une équipe comme City.

“Mais c’est un fan de Villa et s’il est mis dans un coin et que le club dit:” nous voulons vous garder, nous sommes prêts à faire de vous le meilleur joueur “et tout le reste, je ne le pense pas [the proposed City move] est une affaire conclue.

“À moins que Man City ne montre son argent et ne fasse une offre qu’Aston Villa ne peut pas refuser.”

Sinclair pense que la décision de City pour Kane pourrait également être plus compliquée qu’auparavant, après la nomination de Nuno Espirito Santo par Tottenham, bien qu’il prétende qu’il y a encore une chance que cela se produise.

“Je pense qu’ils peuvent toujours avoir Harry Kane”, a-t-il déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

.

Kane a marqué un tas de buts, mais n’a rien à montrer en termes de trophées

“C’est évidemment beaucoup plus réglé à Tottenham maintenant à cause de Nuno Espirito Santo, c’est un bon manager.

« Je pense que la première chose qu’il voudra faire, c’est garder Harry Kane au club, comme n’importe quel homme sensé le ferait !

“Tottenham a investi et ils ont de l’ambition, mais le fait est qu’il veut gagner de l’argenterie et Tottenham ne le fait pas pour le moment, donc il a parfaitement le droit d’y aller et de dire qu’il veut partir.”