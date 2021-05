Man City devant Chelsea, Liverpool et Manchester United en tant que club national dominant au cours de la dernière décennie avec un autre titre de Premier League presque assuré

La domination nationale de Manchester City au cours de la dernière décennie a été inégalée avec son impressionnant trophée qui ne fera qu’augmenter.

City a été constant dans toutes les compétitions depuis 2010 et sur le point de gagner plus de gloire cette saison, avec la Coupe de la Ligue déjà dans le sac et le titre de Premier League presque assuré et la gloire de la Ligue des champions en vue.

Man City a remporté la Premier League quatre fois au cours de la dernière décennie

Leur premier titre de Premier League pour City est revenu lors de la saison 2011/12 lorsque Sergio Aguero a marqué ce célèbre but à l’Etihad contre QPR pour refuser à ses rivaux Manchester United.

Ils ont remporté la ligue trois fois de plus et peuvent réclamer le trophée une fois de plus ce week-end si Liverpool battait Man United dimanche.

Pep Guardiola a été particulièrement implacable dans sa quête de trophées à Man City, remportant la Coupe de la Ligue pendant quatre saisons consécutives incroyables.

GETTY

Pep Guardiola a remporté sept trophées en son temps à Man City

Ils peuvent encore faire un triplé cette saison avec City bien placé pour atteindre leur première finale de Ligue des champions alors qu’ils détiennent un avantage de 2-1 sur le Paris Saint-Germain en demi-finale.

City a remporté 12 trophées au cours de la dernière décennie – seule la gloire européenne leur a échappé jusqu’à présent.

Trophées remportés depuis la saison 2010/11

Man City – 12 (4x Premier League, 2x FA Cup, 6x League Cup)

Chelsea – 8 (2x Premier League, 2x FA Cup, 1x League Cup, 1x Champions League, 2x Europa League)

Man Utd – 5 (2x Premier League, 1x FA Cup, 1x League Cup, 1x Europa League)

Arsenal – 4 (4x FA Cup)

Liverpool – 4 (Premier League, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions, Coupe du Monde des Clubs)

Leicester – 1 (Premier League)

Wigan Athletic – 1 (FA Cup)

Swansea City – 1 (Coupe de la Ligue)

Birmingham City – 1 (Coupe de la Ligue)

Chelsea a remporté huit trophées au cours de cette période et a une chance d’ajouter à cela cette saison, et s’est beaucoup mieux comporté en Europe.

Ils affrontent Leicester en finale de la FA Cup et peuvent encore remporter la Ligue des champions, où ils pourraient affronter Man City en finale.

United n’a remporté que cinq trophées au cours des dix dernières saisons, dont seulement trois depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

GETTY

Jose Mourinho a remporté deux trophées pour Man United pendant son séjour à Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer cherche à ajouter sa première pièce d’argenterie en tant que patron de United et aura cette chance en Ligue Europa.

Ils mènent la Roma 6-2 au total avant la demi-finale retour.

Arsenal a maintenu un brillant record en FA Cup, la remportant quatre fois au cours des dix dernières années.

Ils ont eu peu de succès ailleurs.

GETTY

Mikel Arteta a remporté à Arsenal une 14e FA Cup plus tôt l’année dernière

Liverpool a remporté la Premier League et la Ligue des champions au cours des trois dernières saisons, mais leur quête de trophées n’a pas été aussi cohérente que celle de City et ils ont eu du mal ce trimestre.