Man City devrait revoir l’accord de 200 millions de livres sterling malgré le fait que Haaland ait plus de sens

Une ancienne star de la Premier League pense que Manchester City réexaminera un accord pour Harry Kane en 2022, même si la signature d’Erling Haaland est plus logique financièrement.

Ville passé tout l’été à courir après le Tottenham talisman après Kane a révélé son désir de quitter le nord de Londres pour un nouveau défi. Cependant, ils n’ont pas pu s’entendre sur des honoraires avec le président des Spurs, Daniel Levy, qui aurait offert 75 millions de livres sterling plus 25 millions de livres sterling supplémentaires.

Levy voulait se rapprocher de 150 millions de livres sterling et, après des semaines de spéculation, le skipper anglais a finalement décidé de rester sur place – pour le moment.

Pour ce qui est de Haaland, le leader du Borussia Dortmund sera disponible pour 65 millions de livres sterling l’été prochain en raison d’une clause dans son contrat.

Et l’ancienne star de la Premier League Carlton Palmer pense qu’un accord pour Haaland serait meilleur pour City.

Parlant de Kane, Palmer a déclaré à The Transfer Tavern, il a déclaré: «Il va vous coûter plus de 200 millions de livres sterling, dans le cadre de l’accord, et il arrive pour 29.

«Je pense que c’est beaucoup d’argent à payer pour un joueur de 29 ans, mais s’il vous livre la Ligue des champions, alors très bien. Mais si vous pouvez obtenir Haaland pour 65 millions de livres sterling, puis que vous mettez son salaire en plus, alors vous envisagez la moitié de cet accord et il est beaucoup plus jeune, donc il y a votre entreprise. Il faudra voir.

“Je pense qu’ils iront toujours pour Harry Kane et ils essaieront de le faire venir lors de la prochaine fenêtre de transfert, c’est sûr.”

Aperçu Hongrie vs Angleterre

Rodri voulait Kane à City

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Manchester City Rodri admet qu’il aurait aimé que Harry Kane effectue un transfert record de Tottenham cet été.

City a tenté d’obtenir un accord pour l’international anglais au cours des derniers mois, mais il est resté sur place. C’est parce que le président des Spurs, Daniel Levy, aurait exigé 160 millions de livres sterling pour son homme vedette. Kane a depuis renoué des liens avec ses coéquipiers et a parlé de ses vrais sentiments pendant la saga des transferts.

En plus de ce qui aurait été des frais de transfert record britanniques, City a déjà dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish.

L’international anglais de Kane a connu un début de carrière passionnant à City, marquant un but et une passe décisive lors de ses trois premiers matchs de Premier League.

Alors que Rodri a admis que Kane aurait ajouté une autre couche de puissance de feu éprouvée, il a insisté sur le fait que Ferran Torres est un joueur qui peut reproduire l’impact de l’attaquant.

“Un joueur de la stature de Kane aide beaucoup, mais nous avons une équipe qui a pu remporter la Premiership, ce qui ressemble presque à une Ligue des champions interne, et vous n’avez pas à changer grand-chose”, a déclaré l’Espagnol à El Pais.

« La chose la plus précieuse est le but car il y a très peu de joueurs qui peuvent marquer plus de 20 buts, mais cela ne garantit rien non plus.

«Nous avons d’autres joueurs comme Ferran, par exemple, pour jouer là-bas. En tant que milieu de terrain, j’aime le voir là-bas parce qu’il crée beaucoup d’espace pour vous, et il ne vient pas seulement pour vous faire face.

“En plus, une touche finale et une capacité à marquer des buts.”

LIRE LA SUITE: Man City obtient un cinquième accord critique pour un as avec un impact «révolutionnaire»