Man City « doit signer Harry Kane » et ne remportera pas le titre de Premier League sans un attaquant évalué à 160 millions de livres sterling alors que Tottenham a soutenu pour faire face sans lui

Man City ne gagnera PAS la Premier League cette saison s’ils ne signent pas Harry Kane cet été.

C’est le point de vue de l’animateur de talkSPORT Jamie O’Hara après avoir vu son ancien club Tottenham battre les champions en titre 1-0 dimanche.

Kane sera-t-il un joueur des Spurs après la date limite des transferts, le 31 août ?

Kane a fait l’objet d’un intérêt intense pour le transfert de City cet été et aurait fait une offre de 100 millions de livres sterling, tout en proposant également un joueur dans le cadre de l’accord.

Le président des Spurs, Daniel Levy, a mis un prix de 160 millions de livres sterling sur l’attaquant, ce qui s’avère une pierre d’achoppement pour l’accord.

City a joué sans attaquant reconnu pour la défaite contre le club du nord de Londres, et O’Hara pense qu’ils ont désespérément besoin d’un nouveau numéro 9.

Levy est resté ferme sur son évaluation de Harry Kane

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Ils doivent (l’avoir). S’ils n’obtiennent pas Kane, ils ne gagneront pas la Premier League. Je ne pense pas qu’ils le fassent.

« Je regarde l’équipe et je pense que tout le monde les a rattrapés, en termes d’équipes qu’ils ont.

« Vous ne pouvez pas vous en sortir sans avoir un bon numéro 9 à l’avant. On pouvait voir hier qu’ils n’étaient pas assez bons pour marquer assez de buts.

GETTY

Kane était absent de l’équipe des Spurs qui a battu City 1-0

«Ils doivent signer Harry Kane. Ce sera décevant pour nous, Spurs, s’il y va. Je serai vidé, mais vous pouvez voir que les Spurs peuvent se débrouiller sans Harry Kane.

« Les Spurs sont plus gros que Harry Kane. S’il y va, le club passera à autre chose et nous dépenserons l’argent et nous sortirons de la situation.

“Nous avons montré hier que nous sommes assez bons sans lui.”

