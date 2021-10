Man City éliminé de la Coupe Carabao pour la première fois en CINQ ANS alors que West Ham met fin à la domination de Pep Guardiola avec un triomphe aux tirs au but

West Ham a battu Man City aux tirs au but après un match nul 0-0 pour provoquer un bouleversement massif de la Coupe Carabao mercredi soir au stade de Londres.

Les Hammers de haut vol ont mis fin à une ère de domination de Pep Guardiola dans la compétition, son équipe ayant remporté la compétition au cours des quatre dernières saisons.

Avant ce soir, la dernière fois que City a perdu un match de la Coupe Carabao, c’était le 26 octobre 2016, il y a cinq ans et un jour.

Phil Foden était le seul homme à ne pas marquer son penalty

Phil Foden a raté le match pour City tandis que West Ham a marqué ses cinq pénalités pour atteindre les quarts de finale.

Le capitaine du club Mark Noble, a donné un départ de plus en plus rare dans ce qui est sa saison d’adieu, a connu un beau match et a également inscrit son penalty, tout comme Jarrod Bowen, Craig Dawson et Aaron Cresswell.

Joao Cancelo, Gabriel Jesus et Jack Grealish se sont convertis pour les visiteurs.

A déclaré que Benrahma a brisé le penalty gagnant avant que City ne soit appelé à prendre son cinquième.

.

Noble a célébré avec force son penalty

C’est Noble qui a marqué le premier but avec une frappe du bord de la surface qui a été dégagée par le gardien de City Zack Steffen.

À l’autre bout de l’échelle de carrière, l’attaquant de City, Cole Palmer, âgé de 19 ans, a débuté à l’avant dans une équipe affichant neuf changements mais toujours remplie d’internationaux.

Palmer, qui a poursuivi son but contre Wycombe dans cette compétition avec un en Ligue des champions au Club de Bruges, aurait pu ajouter à ce décompte lorsqu’il a reçu une réduction de Riyad Mahrez, mais son tir était trop proche d’Alphonse Areola dans le But de West Ham.

Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, Palmer a vu un tir dévié et Nathan Ake a dirigé un coup franc de Mahrez à côté.

.

Le stade de Londres a éclaté lorsque le penalty gagnant a touché le filet

West Ham a failli sortir de l’impasse lorsque Masuaku a piqué les paumes de Steffen, Andriy Yarmolenko retardant sa tentative d’enterrer le rebond permettant à Oleksandr Zinchenko de bloquer.

De l’autre côté, l’impressionnant Palmer s’emparait d’Ilkay Gundogan, dont le tir traversait le but, avant que l’effort dévié de Kevin De Bruyne ne soit repoussé par Areola.

Du coin, le gardien remplaçant des Hammers a effectué un superbe arrêt à bout portant pour empêcher une tête de John Stones.

.

Benrahma était le héros

Il semblait qu’aucune des deux équipes n’aimait l’idée de pénalités, les deux attaquant à volonté. Tomas Soucek était le prochain à tenter sa chance pour West Ham, mais a pris le large alors qu’il aurait dû toucher la cible.

Le patron des Hammers, David Moyes, a senti que son équipe, qui a battu Manchester United au dernier tour, pourrait éventuellement enregistrer une autre victoire et a effectué un triple remplacement à l’heure avec Bowen, Benrahma et Pablo Fornals tous envoyés.

Mais City était toujours le plus menaçant et Palmer a gaspillé une glorieuse chance lorsqu’il a fouetté le retrait de Raheem Sterling avant qu’Areola ne sauve avec ses pieds pour nier Gundogan et renverser le départ de Zinchenko.

Foden, Jack Grealish et Gabriel Jesus avaient été convoqués depuis le banc de stars de City, et après que Soucek ait bouclé une autre chance pour les hôtes, Areola a tenu la tête de Sterling pour prendre l’égalité à la fusillade.