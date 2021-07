Man City en pourparlers pour signer la star anglaise Jack Grealish alors qu’Aston Villa offre un nouveau contrat au capitaine du club avec une décision sur l’avenir attendue bientôt

in

Man City a ouvert des pourparlers avec Aston Villa pour signer Jack Grealish, selon des informations.

L’ailier anglais a été fortement lié à un transfert d’argent vers l’Etihad ces derniers mois.

L’attrait de jouer pour les champions de Premier League et Pep Guardiola pourrait être trop difficile à refuser pour Grealish

Dans une mise à jour sur son avenir, le journaliste italien Fabrizio Romano a écrit sur Twitter : « Manchester City est désormais en contact direct avec Aston Villa pour Jack Grealish.

« Négociations en cours pour parvenir à un accord – cela ne prendra pas longtemps, la décision sera prise dans les prochains jours.

« Aston Villa a déjà proposé à Grealish un nouveau contrat. Ils espèrent le garder.

Grealish a marqué six buts et enregistré 10 passes décisives alors qu’Aston Villa a terminé 11e de Premier League la saison dernière.

Il lui reste quatre ans sur son contrat, ce qui signifie que Villa est en position de force pour exiger des frais énormes, qui pourraient avoisiner 100 millions de livres sterling, à City.

Plus tôt cette semaine, la légende d’Arsenal a insisté sur le fait que ce serait une “vraie déclaration” de Villa s’ils étaient capables de garder Grealish au milieu de l’intérêt des champions de Premier League.

Il a déclaré à talkSPORT: “Il sera intéressant de voir ce qui se passe car il a un long contrat à Aston Villa.

« Aston Villa n’a pas à vendre ; c’est une vraie déclaration s’ils ne vendent pas Jack Grealish et disent que nous essayons également de pénétrer dans ce top six.

«Ils voudront essayer d’attirer des joueurs parce qu’ils ont Jack Grealish, donc de grandes décisions doivent être prises.

Aston Villa n’a signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club que l’été dernier

“Je ne pense pas qu’ils prendront 75 millions de livres sterling, je pense qu’ils tiendront le coup [for more].

« Quand vous faites des frais de transfert, c’est comme une partie de poker. C’est comme Harry Kane en ce moment ; Daniel Levy pourrait prétendre à 150 millions de livres sterling, Man City offre 100 millions de livres sterling et nous pouvons généralement nous rencontrer au milieu.

« La plupart des propriétaires et des présidents essaieront de marchander. Ce sera une situation où quelqu’un cédera, que ce soit le club qui paiera plus d’argent et ainsi de suite.

“Je pense qu’Aston Villa est dans une bien meilleure position car il est évidemment sous contrat énorme, tout comme les Spurs car Harry Kane est sous contrat de trois ans.”