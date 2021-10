Man City envisage le successeur de Messi après un développement de 80 millions d’euros

Manchester City a nommé son prix pour l’une de ses stars liées à la sortie, mais pourrait profiter de l’occasion pour décrocher un autre talent de premier plan – tandis que Tottenham est l’un des trois prétendants à un attaquant dans une situation délicate, selon les potins de transfert de mardi.

MAN CITY SET PRIX STERLING

Manchester City a fixé un prix demandé de 80 millions d’euros pour Raheem Sterling, selon le journal espagnol Marca.

L’ailier a récemment admis envisager un avenir à l’étranger au milieu des liens avec Barcelone. Les inquiétudes concernant le temps de jeu pourraient le pousser à s’éloigner de l’Etihad Stadium, où il a connu beaucoup de succès.

À l’âge de 26 ans – pour en avoir 27 au moment où la prochaine fenêtre de transfert s’ouvre – Sterling fait face à une décision majeure. Partout où il s’engage, il l’aura pour ses premières années.

Malgré leurs difficultés financières, Barcelone cherche un accord alors qu’il continue de faire évoluer son attaque après la sortie estivale de Lionel Messi.

Ils espèrent que City pourra faire des affaires via un accord de prêt, en utilisant leurs bonnes relations avec l’ancien entraîneur Pep Guardiola.

Cependant, ce n’est peut-être pas aussi simple. Selon Marca, City recherche un chiffre d’environ 80 millions d’euros à encaisser sur la livre sterling. Cela équivaut à environ 67,7 millions de livres sterling, cela leur donnerait un bénéfice sur les 57,3 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Liverpool pour lui en 2015.

Sterling est en fin de contrat en 2023, il y a donc eu le sentiment qu’un accord pourrait être conclu à bon marché. Mais City n’accordera pas de rabais à un homme qui a marqué 115 buts pour eux au fil des ans.

L’espion de la ville, successeur de Sterling

Malgré cela, ils planifient son départ et ont prévu un remplaçant, suggèrent des sources ailleurs.

Selon Ekrem Konur, City considère le numéro 10 barcelonais Ansu Fati comme un remplaçant potentiel de Sterling.

Fati a hérité du célèbre maillot de Messi cet été et a un bel avenir. Cependant, il est en fin de contrat en 2022 et les négociations sur un renouvellement sont au point mort.

Manchester United serait des admirateurs, mais Konur pense que City le sont aussi.

Et tandis que les tentatives de Barcelone pour l’attacher restent au point mort, il y aura un espoir de transfert.

Liverpool souligne les références au titre de Premier League – et Salah est en mission

ÉPERONS DANS LA BATAILLE D’ATTAQUANTS

Tottenham Hotspur est dans une bataille pour l’attaquant du PSG Mauro Icardi avec l’AC Milan et la Juventus. Son avenir est remis en question sur et en dehors du terrain après sa séparation apparente de sa femme et agent Wanda Nara. (Gazzetta Dello Sport)

Mohamed Salah demandera un salaire hebdomadaire d’environ 400 000 £ s’il veut signer un nouveau contrat avec Liverpool. (Le télégraphe du jour)

L’un des représentants de Raphinha a déclaré qu’il pourrait valoir 60 millions d’euros si un autre club de Premier League faisait une offre à Leeds. (UOL)

Man City considère le milieu de terrain de West Ham Declan Rice comme le successeur à long terme de Fernandinho. (Le soleil)

Kylian Mbappe a maintenant laissé entendre qu’il était heureux au PSG après avoir tenté de partir pour le Real Madrid cet été. (Marque)

Ole Gunnar Solskjaer a été déçu par l’échec de Man Utd à recruter un milieu de terrain cet été. (Manchester Evening News)

Man Utd a assuré à Solskjaer que son travail n’était pas menacé, même avec une série de matchs difficiles à venir. (Étoile du jour)

RONALDO RECOMMANDE LE PROCHAIN ​​MAN UTD BOSS

Mais Cristiano Ronaldo a recommandé l’ancien patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, à la place de Solskjaer. (El Chiringuito)

Les agents de Jesse Lingard ont assisté au match entre Newcastle et Tottenham ce week-end. (Le soleil)

Barcelone pense que l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak – lié à Arsenal et aux deux clubs de Manchester – serait une alternative moins chère à Erling Haaland. (COMME)

L’ancien attaquant de West Ham Sébastien Haller, désormais de l’Ajax, a été identifié comme un possible successeur de Haaland pour le Borussia Dortmund. (Calciomercato)

Les coéquipiers de Newcastle, Jamaal Lascelles et Isaac Hayden, ont été impliqués dans un accrochage dans le tunnel après le match. (Courrier quotidien)

Les éclaireurs d’Everton ont été impressionnés par l’arrière gauche adolescent de Morecambe, Connor Pye. (Initié du football)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Chelsea a jugé le jeune de Wrexham Daniel Davies, après que Liverpool, Brighton et Stoke aient fait des offres similaires. (But)

L’arrière latéral de l’Atletico Madrid, Kieran Trippier, a déclaré qu’il aimerait rejouer en Premier League. (Courrier quotidien)

Newcastle a établi une liste restreinte de cadres de Steven Gerrard, Roberto Martinez et Unai Emery. (Les temps)

L’ancien patron de Bournemouth, Eddie Howe, est également en discussion pour remplacer Steve Bruce. (Daily Mirror)

Les clubs de Premier League – à l’exception de Man City – ont voté une loi pour empêcher les nouveaux propriétaires de Newcastle de conclure d’énormes accords de parrainage. (Le gardien)

Les Rangers veulent au moins 10 millions de livres sterling pour la vente du milieu de terrain Joe Aribo, qui est une cible pour Crystal Palace. (Initié du football)