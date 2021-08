Man City est le plus grand club du monde avec le Bayern Munich de Robert Lewandowski deuxième, Liverpool, Chelsea et Manchester United dans le top dix mais Cristiano Ronaldo et la Juventus manquent mais Arsenal au-dessus de Tottenham

in

Si le transfert de Robert Lewandowski du Bayern Munich se produisait, il tournerait le dos au deuxième plus grand club du monde.

Il a été rapporté que l’attaquant voulait QUITTER les géants allemands et chercher un nouveau défi avec un autre grand club européen.

. – .

Man City est le champion en titre de la Premier League et est également considéré comme la meilleure équipe d’Europe

Chelsea a remporté un deuxième trophée de la Ligue des champions aux dépens de Man City et fait partie des 10 meilleures équipes

.

Lewandowski joue pour la deuxième meilleure équipe d’Europe, mais veut sortir et coûtera 110 millions de livres sterling à tout prétendant potentiel, a-t-on rapporté

Il en est déjà à un au Bayern, qui a remporté la Bundesliga pendant huit saisons consécutives et a remporté la Ligue des champions il y a un an.

Mais selon le site de statistiques FiveThirtyEight, il s’agit du deuxième plus grand club au monde, avec de nombreuses représentations en Premier League dans le classement.

Cependant, Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, est cinquième, derrière Liverpool, avec la huitième place de Manchester United rejoignant son rival City dans le top dix.

Barcelone et le Real Madrid, respectivement troisième et sixième, tandis que le Paris Saint-Germain est septième, tandis que l’Ajax (neuvième) et l’Atletico Madrid (dixième) composent le reste.

.

Lewandowski pourrait-il retrouver Pep Guardiola à Man City?

Instagram : @HarryKane

Kane envisage de déménager à City depuis Tottenham

.

La Juventus et Ronaldo n’ont pas l’air de se battre pour les plus grands honneurs européens de sitôt

Il n’y a pas de place pour la Juventus dans la liste et vous devez descendre à la quatorzième place pour trouver les champions déchus de Serie A – c’est peut-être pour cela que Cristiano Ronaldo voudrait sortir ?

Plus bas dans le tableau, vous avez deux autres clubs de Premier League avec Arsenal et Tottenham respectivement 17e et 18e.

Les fidèles de White Hart Lane pourraient être surpris de voir leurs rivaux du nord de Londres au-dessus d’eux compte tenu des différents débuts de saison.

Classement mondial des clubs de football

Manchester City (indice de puissance de football : 91,6) Bayern Munich (indice de puissance de football : 90,6) Barcelone (indice de puissance de football : 88,9) Liverpool (indice de puissance de football : 88,6) Chelsea (indice de puissance de football : 88,5) Real Madrid (indice de puissance de football : 87,0 ) Paris Saint-Germain (indice de puissance du football : 85,7) Manchester United (indice de puissance du football : 85,6) Ajax (indice de puissance du football : 85,5) Atletico Madrid (indice de puissance du football : 84,9) Borussia Dortmund (indice de puissance du football : 84,1) RB Leipzig ( Indice de puissance du football : 84,0) Inter Milan (Indice de puissance du football : 83,3) Juventus (Indice de puissance du football : 81,8) Séville (Indice de puissance du football : 80,1) Atalanta (Indice de puissance du football : 80,1) Arsenal (Indice de puissance du football : 79,7) Tottenham (Football Indice de puissance : 79,1) RB Salzbourg (Indice de puissance du football : 78,6) Napoli (Indice de puissance du football : 78,4)

Alors comment tout se passe-t-il ? Les notes servent de meilleure estimation de la force globale d’une équipe.

Chaque équipe a une note offensive qui représente le nombre de buts qu’elle devrait marquer contre une équipe moyenne sur un terrain neutre.

Ils ont également une cote défensive qui représente le nombre de buts qu’ils devraient concéder. Ces notes produisent un score global Soccer Power Index.

Manchester City a naturellement été lié à Lewandowski alors qu’il cherche un remplaçant pour Sergio Aguero.

On pense que Harry Kane est leur principale cible et la nouvelle du désir de Lewandowski pourrait mettre un frein aux travaux de ce gros mouvement d’argent.

“Je pense qu’il est le meilleur attaquant du monde”, a déclaré l’ancien buteur de Premier League Dean Ashton à talkSPORT.

“En termes de numéro 9 et de rôle qu’il joue, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de meilleur que lui et j’inclus Kane, Haaland et Romelu Lukaku dans cela.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.