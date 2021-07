Man City est prêt à offrir à Tottenham l’une des quatre étoiles, dont Raheem Sterling et Riyad Mahrez, alors qu’ils préparent le transfert de Harry Kane

in

La poursuite par Manchester City de la star de Tottenham, Harry Kane, devrait s’intensifier avec l’un des quatre joueurs potentiellement disponibles dans le cadre de l’accord.

Après le départ de Sergio Aguero la saison dernière, le manager de City Pep Guardiola cherche à signer un remplaçant et a été un grand admirateur du capitaine anglais.

L’avenir de Kane devrait être un sujet brûlant dans les semaines à venir

Une offre de 100 millions de livres sterling a été signalée, mais cette tentative a été repoussée par le président des Spurs, Daniel Levy.

Cela n’a cependant rien fait pour décourager le club avec la publication française L’Equipe suggérant que l’un des Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Bernardo Silva pourrait être proposé pour adoucir l’accord.

C’est peut-être une surprise de voir certains de ces joueurs sur cette liste amener Kane étant donné leur fiabilité pour Guardiola la saison dernière.

Mahrez a joué 48 fois la saison dernière dans toutes les compétitions et a marqué 23 buts, tandis que Silva était également très impliqué et a joué 45 fois en contribuant 14 fois au but.

GETTY

Guardiola a emmené Man City au titre de Premier League la saison dernière, mais il veut toujours faire des signatures majeures pour améliorer son équipe

Sterling a connu un championnat d’Europe incroyable en tant que l’un des hommes clés de Gareth Southgate dans le parcours de l’Angleterre vers la finale.

Il s’est cependant vu assez souvent hors de l’équipe de Pep la saison dernière et étant donné qu’il ne lui reste que deux ans sur son contrat, il n’aura peut-être pas d’autre choix que de quitter City pour les Spurs.

Levy est connu pour être un négociateur assez têtu et étant donné qu’il reste encore trois ans à son joueur vedette, il n’est pas pressé de voir Kane passer à autre chose.

GETTY

Sterling a été une révélation à l’Euro 2020 mais pourrait se retrouver à quitter Man City cet été

Le talisman des Spurs espère cependant désespérément que le mouvement se concrétise.

Il a connu l’une de ses meilleures saisons de tous les temps puisqu’il n’est devenu que le sixième joueur de l’histoire de la Premier League à remporter le prix du plus grand nombre de buts et de passes décisives dans une campagne.

Andy Cole, Jimmy Floyd Hasselbaink, Thierry Henry, Didier Drogba et Robin van Persie ont été les autres à réussir cet exploit.

Après la mauvaise saison des Spurs, il est clair de voir pourquoi Kane veut partir et avec le pouvoir financier que City possède, cela pourrait être une question de quand et non si nous voyons le capitaine anglais dans une chemise bleu ciel.