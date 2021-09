Man City est sur le point de conclure un accord fondamental avec une augmentation salariale alléchante

Man City est convaincu qu’ils sont sur le point de conclure un nouvel accord avec l’un de leurs actifs les plus précieux, selon TEAMtalk.

La pléthore de talents offensifs à la disposition de Pep Guardiola est vraiment un spectacle à voir. Les goûts de Kevin De Bruyne et Jack Grealish attirent souvent l’attention, mais peut-être que le joyau de la Ville d’homme couronne est Phil Foden.

L’attaquant polyvalent, 21 ans, semble avoir le monde du football à ses pieds. Au cours d’une saison décisive l’année dernière, Foden a marqué 16 buts dans toutes les compétitions et s’attendra à dépasser ce chiffre au retour d’une blessure.

Foden a encore trois ans sur son contrat actuel. Cependant, montrant à quel point il est considéré à l’Etihad, TEAMtalk a été informé qu’un nouvel accord arriverait bientôt.

Le meneur de jeu devrait signer un nouveau contrat exceptionnel après avoir signé son précédent contrat en 2018 – avant d’être international anglais et star de la Premier League.

Il n’a cessé de se renforcer depuis lors et faisait partie de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Désormais un élément clé de l’équipe de Pep Guardiola, il est sur le point d’obtenir un nouveau contrat énorme. Il recevra plus de 100 000 £ par semaine de plus que ce qu’il gagne actuellement.

Des sources nous ont dit que Foden et City sont tous deux satisfaits de la façon dont se déroulent les pourparlers et savent que l’accord sera signé le plus tôt possible.

Autre nouvelle positive, nous comprenons qu’aucune des deux parties n’a eu de problème avec la façon dont les pourparlers ont progressé jusqu’à présent.

Tuchel évite la question effrontée de Guardiola

Pendant ce temps, Thomas Tuchel a refusé de répondre à une question effrontée sur Guardiola. Chelsea et Man City s’affrontent samedi lors de l’affrontement le plus attendu de la saison jusqu’à présent.

Tuchel s’est immédiatement adapté à la vie en Premier League et peu seraient surpris de le voir remporter le titre en mai. Cela lui permettrait de prendre le dessus sur Guardiola une fois de plus après que Chelsea a coulé Man City en finale de la Ligue des champions il y a quatre mois.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé effrontément s’il était un meilleur manager que Guardiola, Tuchel a sagement hésité à répondre directement à la question.

“Cette question n’existe même pas pour moi et je ne peux pas y répondre”, a déclaré Tuchel. « C’est une question pour vous les gars et vous pouvez débattre sans fin.

« J’ai le plus grand respect pour Pep. Je suis un grand admirateur de l’impact qu’il a eu dès son premier jour de coaching professionnel.

“L’impact à Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City, il a mon plus grand respect. Il n’y a aucune raison de me demander si je suis un meilleur entraîneur. Je fais de mon mieux. Je suis dans un endroit où je suis très heureux et je suis un meilleur entraîneur aujourd’hui qu’hier.

