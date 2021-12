Man City étend son avance en tête de la Premier League en frappant Leicester pour six avec Youri Tielemans donnant DEUX pénalités en première mi-temps

Youri Tielemans a eu un Boxing Day à oublier en accordant DEUX pénalités en première mi-temps lors de la victoire 6-3 de Manchester City sur Leicester.

Après que Kevin De Bruyne ait donné une avance rapide à City, Tielemans a été pénalisé pour avoir lutté contre Aymeric Laporte dans la surface des Foxes à la suite d’un contrôle VAR.

.

Certainement pas la meilleure sortie de Tielemans dans une chemise de Leicester

.

Et les dirigeants en ont pleinement profité

Riyad Mahrez a dûment tiré dans le penalty qui en a résulté, avant qu’Ilkay Gundogan ne porte le score à 3-0 pour les champions avec seulement 20 minutes au compteur.

Et c’était 4-0 peu de temps après grâce au tir au but emphatique de Raheem Sterling, Tielemans une fois de plus pénalisé – le Belge faisant trébucher la star anglaise avec un défi à l’air fatigué.

Les visiteurs étaient une équipe différente après la pause et ont menacé de produire l’un des grands retours de Premier League avec trois buts en dix minutes en seconde période – James Maddison, Ademola Lookman et Kelechi Iheanacho marquant les buts.

Mais la tête en boucle d’Aymeric Laporte a mis fin à tout espoir d’une riposte à Leicester avant que Sterling n’en ajoute une autre alors que les hommes de Pep Guardiola ont accru leur avance en haut du tableau.

Brendan Rodgers sera encouragé par l’esprit combatif de Leicester mais ils se sont donné trop à faire

.

Man City compte désormais six points d’avance en tête

