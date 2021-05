Man City “ exceptionnel ” atteint la première finale de la Ligue des champions et entre dans l’histoire avec la victoire du Paris Saint-Germain alors que Di Maria “ perd la tête ”

Man City a atteint la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire avec une brillante victoire globale 4-1 contre le Paris Saint-Germain.

Riyad Mahrez a marqué deux fois à l’Etihad lors de la victoire 2-0 dans une performance qualifiée de “ remarquable ” par l’ex-star de City Trevor Sinclair.

.

Man City a été brillant en battant le PSG pour atteindre la finale de la Ligue des champions

L’équipe de Pep Guardiola est également entrée dans l’histoire avec sa septième victoire consécutive en Europe, battant le précédent record britannique de six.

Mais City a eu très tôt peur lorsque l’arbitre Bjorn Kuipers a accordé un penalty au PSG pour handball contre Oleksandr Zinchenko.

City a protesté et, avec des rediffusions indiquant que le ballon avait frôlé l’épaule de l’Ukrainien plutôt que son bras, l’officiel a changé sa décision après avoir vérifié le moniteur de terrain.

City a pris fermement la cravate alors qu’ils s’écartaient pour marquer après 11 minutes.

Ederson a relâché Zinchenko avec une merveilleuse longue balle sur le dessus et l’arrière latéral a choisi De Bruyne.

.

Riyad Mahrez a ouvert le score pour mettre l’égalité au-delà du PSG

Le tir du Belge a été bloqué mais Riyad Mahrez a enchaîné pour rattraper le rebond.

«C’est pourquoi j’ai l’impression qu’Ederson est le meilleur gardien de but du monde», a déclaré l’ex-ailier de Man City Trevor Sinclair sur talkSPORT. «Si vous essayez d’appuyer sur Man City, il a la capacité et la précision de jouer des balles de 60 ou 70 mètres au-dessus.

«C’était un superbe ballon. Excellent retour de Zinchenko, il semblait qu’il allait le mettre dans la surface, mais il l’a ramené à l’extérieur de la surface de réparation.

“Il a choisi Kevin De Bruyne, il s’est fixé, il a dévié et Mahrez a terminé.”

.

Mahrez a marqué les deux buts pour Man City à l’Etihad

Le PSG a poussé pour revenir dans le match et s’est rapproché à deux reprises alors que Marquinhos se dirigeait contre la barre et Angel Di Maria a tiré large d’un but ouvert après la dépossession de Bernardo Silva.

Les deux équipes voulaient attaquer mais il restait 1-0 à la mi-temps. Mahrez avait une autre bonne chance mais Keylor Navas a bloqué son effort à courte portée.

Le PSG a tout jeté à City en seconde période mais les hôtes ont superbement défendu. Neymar a fait irruption dans la zone mais Zinchenko a produit un beau défi glissant pour refuser le Brésilien et Ruben Dias a bloqué une volée d’Ander Herrera.

City a ensuite arraché un autre but vital en rattrapant le PSG lors de la contre-attaque. Phil Foden a échangé des passes avec De Bruyne et a envoyé un ballon bas dans la zone pour que Mahrez se mette au deuxième poteau, ce qui en fait 2-0 dans la nuit et 4-1 au total.

Cela a semblé un coup fatal pour le PSG, qui a ensuite perdu sa discipline. Di Maria est devenu le deuxième joueur du PSG à être expulsé dans le match pour avoir piétiné Fernandinho alors qu’il allait récupérer le ballon pour une remise en jeu.

.

Angel Di Maria a été expulsé pour tamponner Fernandinho

«Aucune discipline. Il a laissé tomber ses coéquipiers. Il a laissé tomber son club de football. Il a laissé tomber les propriétaires », a déclaré Sinclair sur talkSPORT.

«Je ne suis pas sûr de ce que fait Pochettino là-bas, mais avant de marquer son Di Maria, il a levé la main.

«Il a perdu la tête. Il n’aurait pas dû faire ça et tout le monde en a été témoin dans le stade.

«C’est de la frustration. C’est ce que fait Fernandinho. Il rassemble les joueurs de l’opposition et les attrape.

«C’est exactement ce qu’il a fait et c’est pourquoi il fait partie de l’équipe.»