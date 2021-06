Man City fait une énorme offre de transfert de Harry Kane à Man Utd

Manchester City a fait une offre d’ouverture pour l’attaquant de Tottenham Harry Kane (Photo: .)

Manchester City a fait une offre d’ouverture pour Tottenham et l’attaquant anglais Harry Kane d’une valeur d’au moins 100 millions de livres sterling, selon les rapports.

Pep Guardiola veut amener Kane à l’Etihad alors qu’il cherche à remplacer le héros de Man City, Sergio Aguero, qui a rejoint Barcelone le mois dernier.

Les rivaux de City en Premier League, Manchester United, ont également exprimé leur intérêt à signer Kane, tandis que Chelsea a été lié à l’attaquant, bien qu’un déménagement à Stamford Bridge semble peu probable.

On pense que Kane est en faveur d’un déménagement à Manchester City et a déjà admis qu’il aimerait jouer avec le “rêve de l’attaquant” Kevin de Bruyne.

Man City semble être en tête de la file d’attente pour obtenir la signature du joueur de 27 ans et a fait son offre d’ouverture aux Spurs, selon The Guardian.

On prétend que City est prêt à discuter d’un accord joueurs plus cash, mais les Spurs sont catégoriques, Kane ne partira pas cet été malgré le fait qu’il ait dit au club qu’il voulait partir.

Le record de transfert actuel de Manchester City est de 64 millions de livres sterling, mais le club, qui a remporté son troisième titre de Premier League en quatre ans la saison dernière, est prêt à écraser ses dépenses record pour Kane.



Pep Guardiola veut amener l'attaquant anglais Kane à l'Etihad (Photo: .)

Kane, qui a encore trois ans sur son contrat actuel avec les Spurs, se concentre actuellement sur l’Euro 2020, l’Angleterre affrontant la République tchèque lors de son premier match de groupe mardi soir après un début de tournoi mitigé.

L’équipe de Gareth Southgate a impressionné lors d’une victoire 1-0 contre la Croatie la semaine dernière, mais a été tenue en échec vendredi par l’Écosse. Kane n’a pas encore marqué ou aidé dans le tournoi.

Lorsqu’on lui a demandé si les spéculations sur son avenir affectaient sa forme pour les Three Lions, Kane a déclaré cette semaine: “Absolument pas.

«Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi. Je comprends d’un point de vue médiatique qu’il y a des spéculations, mais je suis pleinement concentré sur le travail ici.’

