Man City fait une «proposition officielle» à Tottenham pour Harry Kane d’une valeur d’au moins 100 millions de livres sterling

Manchester City a fait une “proposition officielle” à Tottenham Hotspur pour Harry Kane, qui pourrait inclure des joueurs dans le cadre de l’accord.

Kane a confirmé à la fin de la saison dernière qu’il était ouvert à la recherche de nouvelles opportunités ailleurs après avoir échoué à décrocher une pièce d’argenterie majeure à l’âge de 28 ans.

.

Manchester City a fait son choix pour Kane, mais Tottenham est susceptible de résister

Bien qu’il ait marqué plus de buts et enregistré plus de passes décisives que tout autre joueur de la Premier League, l’attaquant n’a pas pu entraîner une équipe des Spurs défaillante au-dessus de la septième place car ils ont raté des places en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Alors que les blessures commencent à devenir de plus en plus apparentes dans son jeu, Kane semble déterminé à s’éloigner enfin du club qui l’a aidé à devenir l’un des attaquants les plus dangereux de la planète.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, City a fait une offre d’une valeur garantie de 100 millions de livres sterling et a également inclus la possibilité d’ajouter des joueurs à l’accord.

Pourtant, Romano affirme que, malgré le désir de Kane de partir, le président des Spurs, Daniel Levy, n’a pas l’intention d’accepter l’offre et veut garder son homme vedette.

Manchester City a fait une proposition officielle à Tottenham pour Harry Kane. 100 millions de livres sterling garantis + disponibilité pour inclure les joueurs dans l’accord. #THFC n’a AUCUNE intention d’accepter. Harry veut y aller, mais Levy essaiera de le garder. ❌ Harry se concentrait maintenant sur les euros, alors ce sera décidé. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 juin 2021

Quelles que soient les offres reçues, il est affirmé que Kane ne prendra de décision qu’après le Championnat d’Europe, ce qui signifie que l’affaire pourrait traîner jusqu’au 11 juillet si les Trois Lions parviennent à atteindre la finale.

Bien sûr, le patron national Gareth Southgate et son équipe auront besoin de leur talisman pour commencer à tirer, Kane ressemblant à l’ombre du joueur qui a déchiré les défenses de l’élite anglaise la saison dernière.

Roy Keane a suggéré que la spéculation sur le transfert affectait Kane après son retrait pour le deuxième match consécutif du Groupe D après des performances inefficaces contre la Croatie et l’Écosse, mais l’attaquant des Spurs a déclaré que ce n’était pas le cas.

“Gareth a le droit d’apporter les changements qu’il pense être les meilleurs pour l’équipe”, a déclaré Kane.

.

Kane était inhabituellement anonyme contre l’Écosse, mais il est peu probable qu’il soit abandonné par Southgate

« Ce que nous avons appris lors des tournois passés, c’est d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment. Le meilleur moment pour atteindre un sommet est dans les phases à élimination directe et, espérons-le, commencer à partir de là.

« Peut-être qu’en Russie, il y a eu des moments, vers les quarts et les demi-finales, où je n’étais pas aussi affûté que je le voulais. En fin de compte, nous ne sommes pas arrivés là où nous voulions aller, peut-être en partie pour cette raison.

« Il s’agit de gérer l’équipe, de s’assurer que tout le monde se sente aussi en forme et affûté que possible. Dans mon cas, ce fut quelques matchs difficiles et il s’agit de m’assurer que j’ai raison pour le reste d’entre eux.

« Je n’ai eu aucun problème. Je n’avais pas l’impression que physiquement je n’étais pas à la hauteur. Je me sentais aussi bien dans ces matchs que pendant toute la saison, si je suis honnête. »

Lorsqu’on lui a demandé si la spéculation sur les transferts affectait ses performances, Kane a répondu : « Absolument pas. Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi. Je comprends d’un point de vue médiatique qu’il y a des spéculations, mais je suis pleinement concentré sur le travail ici.