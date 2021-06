Man City fera une offre «à prendre ou à laisser» de 100 millions de livres sterling pour la superstar de Tottenham Harry Kane

Manchester City s’apprête à faire de Tottenham une offre “à prendre ou à laisser” pour l’attaquant Harry Kane après l’Euro 2020.

Les Citizens ont perdu le légendaire attaquant Sergio Aguero lors d’un transfert gratuit à Barcelone le mois dernier et un remplaçant est nécessaire.

Kane a eu une incroyable saison 2021/22 mais n’a pas pu faire entrer les Spurs dans le top quatre de la Premier League

En tête de la liste des champions en titre de la Premier League se trouve le capitaine anglais Kane, qui a remporté à la fois le Golden Boot et le Playmaker Award la saison dernière.

Ses 23 buts et 14 passes décisives l’ont éloigné de ses rivaux pour les récompenses, mais il ne devait pas y avoir de prix d’équipe dans le nord de Londres.

Les hommes de Pep Guardiola ont battu Tottenham de Kane en finale de la Coupe Carabao et ont laissé le joueur qu’il souhaite avoir à l’Etihad extrêmement frustré.

Man City devrait maintenant proposer une offre de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant, qui compte 166 buts en Premier League une fois l’Euro 2020 terminé, selon le Daily Star.

Guardiola ne plaisante pas alors qu’il vise à remporter un autre titre de Premier League

Les Spurs, cependant, évaluent le joueur à 150 millions de livres sterling, il est peu probable qu’ils lui permettent de partir pour moins, ce qui devrait faire échouer le transfert.

Bien que le joueur n’ait jamais ouvertement dit qu’il voulait partir, il a été rapporté qu’il aurait dit au président Daniel Levy qu’il aimerait démissionner si la bonne offre arrivait.

Les Spurs auront une deuxième saison en dehors de la Ligue des champions en 2021/22, et Kane a admis qu’il préférerait jouer dans les plus gros matchs alors que son équipe actuelle se qualifie pour la Ligue Europa Conference.

Sur son avenir, le joueur de 27 ans a déclaré : « C’est définitivement une conversation à avoir avec le club. Je veux jouer dans les plus grands matchs et les plus grands moments.

Kane est l’un des nombreux joueurs de renom à être lié à un déménagement à Man City et également à Manchester United

“Cette saison, je regarde des équipes en Ligue des champions et ce sont les matchs auxquels je veux participer.

« Bien sûr, ce sont des jeux auxquels je veux participer et je dois réfléchir et voir où j’en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président et j’espère que nous pourrons avoir cette conversation.

« Je suis sûr qu’il établira un plan pour la façon dont il le voit. En fin de compte, cela dépend de moi et de ce que je ressens et de ce qui est le mieux pour ma carrière en ce moment. »