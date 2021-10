Man City frappe Bruges alors que la starlette Palmer marque son premier but en Ligue des champions

Manchester City a battu le Club de Bruges 5-1 avec la starlette Cole Palmer marquant son premier but en Ligue des champions depuis le banc.

City a pris le contrôle du match en Belgique dès le premier coup de sifflet. Joao Cancelo et Riyad Mahrez leur ont donné un avantage de deux buts à la mi-temps. Kyle Walker et Palmer ont doublé, avant que Mahrez n’ajoute son deuxième en réponse à une consolation de Bruges.

L’équipe de Bruges comprenait l’ancien gardien de but de Liverpool Simon Mingolet, West Ham et Man Utd ciblent Charles de Ketelaere et L’ailier lié d’Arsenal et de Leeds Noa Lang.

Pep Guardiola a nommé son équipe disponible la plus forte, Gabriel Jesus, qui ne s’était pas entraîné depuis son service international et a été remplacé par Riyad Mahrez.

City a pris le contrôle du jeu très tôt. Jack Grealish s’est vu refuser une demande de pénalité.

L’homme de 100 millions de livres sterling a eu le ballon au fond des filets peu de temps après. Mais il a été reconnu coupable d’avoir commis une faute avant de lober Mignolet.

Un autre but refusé a suivi lorsque le drapeau du hors-jeu a été levé contre Rodri, qui était rentré chez lui sur un coup franc.

City a continué à dominer et Kevin De Bruyne aurait dû faire mieux avec son effort de l’intérieur de la surface qui était directement à Mignolet.

Mais ils n’ont pas eu à attendre plus longtemps pour la percée. Un délicieux ballon lobé par Phil Foden a été abattu et glissé à la maison par Cancelo.

Bruges a répondu positivement à l’idée de prendre du retard. Ils ont repoussé un coup franc prometteur avant de provoquer une légère panique dans la surface de City depuis un corner.

C’était cependant 2-0 à City avant la mi-temps. Les visiteurs ont obtenu un penalty lorsque Mahrez a été trébuché, et il s’est épousseté pour envoyer Mignolet dans le mauvais sens.

Il y en a eu presque un autre avant la pause alors que le buteur au tir était cadré et que De Bruyne tirait par dessus.

Une chance pour trois s’est également présentée immédiatement après le redémarrage. Le centre de Mahrez n’a pas tout à fait trouvé Grealish et Foden, ce dernier ayant une demande de pénalité refusée par VAR.

En fin de compte, c’était un cas de troisième chance. Un beau mouvement de dépassement qui a détruit Bruges a été terminé par Walker.

Palmer passe à l’acte

Guardiola a apporté toute une série de changements, notamment en faisant appel à Palmer, 19 ans.

Et après seulement deux minutes sur le terrain, il a marqué son premier but en Ligue des champions.

Le sous-marin Raheem Sterling a ramené le dos au bord de la surface, d’où le jeune s’est recroquevillé dans un effort du pied gauche.

Il a failli devenir fournisseur lorsqu’il a choisi Walker avec une passe précise. Cependant, l’arrière droit a hésité et l’occasion est passée.

Ederson a commencé à être troublé lors des échanges de clôture et a été contraint à deux beaux arrêts, dont un sur une tête de De Ketelaere.

Le gardien brésilien a ensuite perdu sa cage inviolée lorsque Hans Vanaken est rentré chez lui après un centre de la droite.

Mahrez a ajouté à son décompte quelques minutes plus tard. Une passe de Fernandinho l’a choisi et il a placé le but à domicile numéro cinq pour conclure la victoire.

