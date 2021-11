Man City frappe en premier avec une approche ferme pour une star qui serait parfaitement ajustée

Manchester City aurait déposé un intérêt formel pour le milieu de terrain offensif du RB Leipzig Christopher Nkunku, qui a également été lié à Chelsea et Arsenal.

Nkunku est une cible à long terme pour Arsenal, qui a tenté de le faire signer lorsque Unai Emery était leur entraîneur. Le milieu de terrain a plutôt choisi de quitter le Paris Saint-Germain pour Leipzig. Cela s’est avéré être une décision brillante.

La forme du Français depuis a été exceptionnelle. S’épanouissant dans un rôle de milieu de terrain plus avancé, il a marqué sept buts et ajouté 11 passes décisives en 40 matchs la saison dernière. Cette saison, il compte déjà 11 buts et sept passes décisives à son actif en seulement 17 apparitions.

Bien qu’il ait déjà raté son transfert à Arsenal, Nkunku est depuis lié aux clubs de Premier League. Les Gunners sont toujours des prétendants, semble-t-il, mais Chelsea a également été lié récemment.

Les Bleus sont bien entendu managés par Thomas Tuchel, qui a également partagé du temps avec Nkunku à Paris.

Un autre prétendant à la Premier League à mentionner est Newcastle, tandis que Manchester City le surveille après avoir marqué un triplé contre eux en Ligue des champions en septembre.

Et selon Bild, les champions de Premier League ont maintenant fait une enquête sur la signature de Nkunku.

Ils affrontent la concurrence du Real Madrid, de la Juventus et même de son ancien club le PSG. Mais on pense que City est actuellement en tête de la course.

Cependant, Leipzig est prêt à augmenter son prix demandé compte tenu de l’intérêt croissant pour ses services. Sans clause libératoire dans son contrat, qui dure jusqu’en 2024, ils peuvent exiger ce qu’ils veulent.

Cependant, City est sur le point d’entamer des pourparlers et espère inciter Leipzig à encaisser. La Bundesliga aura la garantie d’un énorme profit s’il vend Nkunku maintenant.

Le joueur de 23 ans pourrait alors ajouter une nouvelle dimension à City dans le dernier tiers. Il peut jouer en tant que numéro 10, ailier ou même faux neuf, un rôle que Pep Guardiola a essayé avec divers joueurs cette saison.

Pour le moment, Nkunku a juré de ne pas penser à l’intérêt des autres clubs. Mais il semble que City agisse dans les coulisses et il pourrait avoir une décision à prendre à un moment donné en 2022.

City star envisage un transfert en janvier

Le désir de City de signer un nouveau milieu de terrain offensif pourrait augmenter s’il perd l’une de ses options actuelles en janvier.

Raheem Sterling a déjà été lié à une sortie, ayant avoué son intérêt à jouer à l’étranger.

De plus, des rapports plus tôt cette semaine ont révélé Riyad Mahrez veut plus de temps de jeu et envisage maintenant son avenir.

L’ailier a toujours été efficace mais n’a pas beaucoup d’occasions de terminer les 90 minutes de match.

Un transfert de janvier se dessine donc dans son esprit. Selon Foot Mercato, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain évaluent les offres.

Dans l’un ou l’autre club, il remplacerait respectivement Eden Hazard ou Kylian Mbappe si l’un de ces joueurs devait effectuer ses propres transferts.

