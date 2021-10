Manchester City a dépassé le Club de Bruges 5-1, mais a toujours dû compter sur des défenseurs et un diplômé de l’académie pour leurs buts, car leur besoin d’un attaquant senior était qualifié de « très évident ».

Riyad Mahrez a inscrit un doublé, tandis que la paire d’arrières latéral Joao Cancelo et Kyle Walker ont tous deux trouvé le chemin des filets, tout comme le diplômé de l’académie Cole Palmer, mais cela aurait pu être encore plus facile.

.

City avait besoin du défenseur Cancelo pour ouvrir le score alors que leurs attaquants avaient du mal à trouver le filet

.

Walker en a plus tard fait trois, mais une ville sans attaquant n’aura pas la tâche si facile contre les meilleures équipes

Pep Guardiola a installé la jeune star Phil Foden en tant que faux n ° 9 ce jour-là, et Bruges avait l’air d’une équipe complètement différente de celle qui avait dominé le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig plus tôt dans la compétition, touchant à peine le ballon.

City a créé chance après chance dans une première mi-temps tout à fait dominante, mais avait besoin de Cancelo pour sortir de l’impasse avec une course et une finition sublimes.

Mahrez a terminé le match avant la pause après avoir gagné et marqué un penalty pour une avance de 2-0, mais City aurait dû être encore plus clair.

« Je ne sais pas ce qu’il fait, mais si Harry Kane regarde ce match, il pense que j’aurais déjà fait un triplé », a déclaré l’ancienne star de Man City, Danny Mills, à talkSPORT.

.

Cole Palmer a marqué son tout premier but en Ligue des champions pour mettre le brillant sur un affichage tout à fait dominant

« Il y a eu quatre ou cinq balles placées à travers la boîte de six mètres où il n’y avait personne là-dedans. »

City a mis le jeu au lit en seconde période lorsque Walker et Palmer ont marqué d’excellents buts avant que Hans Vanaken ne trouve une consolation et que Mahrez ait complété le score avec son deuxième.

C’était l’un des matchs les plus faciles que City jouera cette saison car ils ont à peine donné une touche de balle à Bruges, mais des inquiétudes subsistent quant à l’échec du club à débarquer un attaquant pendant la fenêtre de transfert d’été.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.