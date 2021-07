Man City insiste sur le fait qu’un énorme transfert n’aura pas lieu après avoir cité l’affaire Bruno Fernandes

in

Man City annonce activement qu’un transfert majeur spécifique n’aura pas lieu cet été après avoir cité ce qui s’est passé avec Bruno Fernandes il y a trois ans.

Ville d’homme ont été liés à une paire de transferts à succès cet été qui briseraient des records anglais. On pense que Harry Kane et Jack Grealish sont tous deux sur leur radar, et chaque joueur coûterait probablement une somme à neuf chiffres.

Cela briserait le record de transfert anglais actuellement détenu par Man Utd. En 2016, les Red Devils ont déboursé 89 millions de livres sterling pour ramener Paul Pogba à Old Trafford.

Un autre transfert potentiel qui avait été vanté dans les médias a entouré la sensation portugaise, Nuno Mendès.

L’arrière gauche de 19 ans a déjà remporté cinq sélections pour le Portugal au niveau senior et détient une clause libératoire de 70 millions d’euros dans son contrat.

On pense que le club actuel du Sporting Lisbon recherche un montant plus modeste de 50 millions d’euros (43,2 millions de livres sterling) pour sa vente. Bien que même ce chiffre soit excessivement élevé pour un adolescent.

De nombreux rapports citant des sources portugaises ont mis Man City dans le cadre pour débarquer Mendes. Cependant, l’équipe de Pep Guardiola a maintenant annulé la spéculation et, ce faisant, le talisman de Man Utd Fernandes a été cité.

Le Sun rapporte que Man City est de plus en plus « frustré » d’être lié à Mendes.

Ils pensent que le Sporting utilise le nom de Man City dans les médias pour susciter l’intérêt pour leur arrière latéral.

En tant que tels, ils informent désormais de manière proactive les médias britanniques et portugais pour insister sur le fait qu’ils ne sont pas intéressés par le joueur.

L’exemple de Fernandes est noté en détaillant comment ce type de tactique a été utilisé auparavant. L’article ajoute que Man City était “à plusieurs reprises lié” au meneur de jeu il y a trois ans avant qu’il ne déménage à Man Utd, ce qui signifie qu’ils n’ont jamais été dans le cadre.

La sortie de la star de Liverpool fait partie des transferts accrocheurs qui ne se produiront pas cet été

Man Utd va-t-il usurper le déménagement de Man City ?

Pendant ce temps, l’agent du milieu de terrain de Naples et de la Pologne Piotr Zielinski a été en contact avec Manchester United au sujet d’un transfert potentiel, selon un rapport.

Par Corrierre del Mezzogiorno (via Sport Witness), United a contacté le représentant de Zielinski pour évaluer le potentiel d’un accord.

Liverpool a également été en contact. Mais si United intensifiait son intérêt, ils pourraient battre non seulement les Reds à sa signature.

Des rapports ont affirmé que Manchester City reste attaché au pôle, qui a joué à l’Euro 2020.

LIRE LA SUITE: Guardiola admire la star de Serie A pour laquelle Chelsea a vu son offre rejetée