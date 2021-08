Man City invité à signer Aubameyang d’Arsenal si le transfert de Harry Kane échoue .

Il a été demandé à Manchester City de cibler Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal (Photo: .)

Manchester City devrait tenter de signer Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal s’ils ne parviennent pas à amener Tottenham et le capitaine anglais Harry Kane à l’Etihad.

C’est l’opinion de la légende des Gunners Charlie Nicholas, qui dit qu’Aubameyang serait une “option moins chère” pour les champions de Premier League s’ils devaient abandonner leur poursuite de Kane.

‘Ils pourraient aller chercher quelqu’un comme [Pierre-Emerick] Aubameyang ”, a déclaré Nicholas sur Où est Jeff? Podcast.

“Il semble que quelque chose ne va pas à Arsenal en ce moment, et nous savons qu’Aubameyang marque des buts.

«Il a du rythme, et il a du mouvement. Je le préfère à gauche, mais je pouvais voir quelque chose comme ça se matérialiser.

«Cela donne à Manchester City une option moins chère. Il n’est pas aussi bon que Kane, mais il est aussi bon finisseur que Kane.’

