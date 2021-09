Man City, Man United, Liverpool ? Quelle est la prochaine étape pour Kalvin Phillips ?

in

Le joueur de 25 ans a fait irruption dans la première équipe de Leeds United pendant la période chaotique du club sous le propriétaire italien Massimo Cellino.

Au fil des ans, Phillips a consolidé sa place dans le onze de départ et a même aidé les Blancs à être promus en Premier League lors de la saison 2019/20.

Le milieu de terrain est désormais un titulaire régulier de l’équipe nationale d’Angleterre et a même joué à chaque match de la campagne Euro 2020 du pays.

Avec un grand succès, l’intérêt suit sans aucun doute.

Phillips est sur le radar de nombreux clubs et un éloignement d’Elland Road n’est pas exclu lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Leeds a connu beaucoup de succès sous Marcelo Bielsa, mais il est peu probable qu’il joue au football de la Ligue des champions de si tôt.

Dans cet esprit, il est possible que nous puissions voir le joueur né à Leeds poursuivre sa carrière dans l’une des puissances de la Premier League. La question est, laquelle ?

Manchester City 7/4



Manchester City est actuellement le favori pour obtenir la signature du milieu de terrain. Cependant, leur récent record de transfert laisse beaucoup à désirer.

L’équipe de Pep Guardiola n’a pas réussi à remplacer Sergio Aguero cet été car leurs offres pour Harry Kane se sont avérées insuffisantes.

Avec la fin du contrat de Fernandinho l’été prochain, les Cityzens espèrent faire un meilleur travail en remplaçant le Brésilien par un autre milieu de terrain très apprécié.

Selon les rumeurs, Phillips serait en tête de la liste de souhaits de Guardiola, ce qui n’est pas une surprise compte tenu des performances constantes du joueur pour le club et le pays.

Le diplômé de l’académie de Leeds serait un excellent ajout à l’équipe de City. De plus, l’attrait du football de la Ligue des champions et une poussée assurée pour les trophées joueront également un rôle majeur.

Manchester United 10/3



L’autre club de Manchester est également en lice et Planet Sport Bet les a actuellement comme deuxièmes favoris.

La forte rivalité entre Leeds et Man United n’a jamais empêché les deux clubs de faire des affaires. Alan Smith, Lee Sharpe, Gordon Strachan, Rio Ferdinand, Johnny Giles, Eric Cantona et, plus récemment, Daniel James, ne sont que quelques-uns des joueurs qui ont représenté les deux équipes.

Kalvin Phillips porte son cœur sur sa manche et est Leeds United de part en part. Cependant, la perspective de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Bruno Fernandes doit être tentante.

La perspective de remporter des trophées et de concourir au sommet du sport – même si Leeds a remporté plus que United au cours des trois dernières années – attirerait l’attention de tous ceux qui cherchent à faire passer leur carrière au niveau supérieur.

De plus, Man United devra bientôt faire des ajouts au milieu de terrain. Nemanja Matic est loin d’être à son apogée alors que Fred n’a pas toujours été constant pour les Red Devils.

Dans cet esprit, un transfert de Phillips à Old Trafford ne peut être exclu.

Liverpool 5/1



Sur le papier, un déménagement à Anfield semble plus probable pour Phillips qu’un déménagement à Old Trafford.

En réalité, le fait que Liverpool refuse de verser de l’argent pourrait entraver un éventuel accord pour le joueur de 25 ans.

Il y a un sentiment que Jurgen Klopp serait le manager parfait pour un joueur du calibre de Phillips. De plus, avec Jordan Henderson et Thiago Alcantara atteignant la trentaine, l’homme de Leeds injecterait un élément de jeunesse et d’énergie dans la ligne médiane de l’équipe.

Néanmoins, avec un joueur évalué à environ 36 millions de livres sterling, l’économie pourrait être le seul problème qui empêche la conclusion d’un accord.

Chelsea 7/1



L’argent n’est certainement pas un problème en ce qui concerne Chelsea. En fait, si les Bleus voulaient signer le joueur, nous sommes presque sûrs qu’ils auraient déjà conclu l’affaire.

Au lieu de cela, le problème pour les Bleus est l’abondance de talent déjà dans l’équipe. Avec Jorginho, N’Golo Kante, Mateo Kovacic et maintenant Saul dans l’équipe, où Phillips entrerait-il en scène ?

Thomas Tuchel est empilé pour le talent à tous les postes et il n’est pas surprenant de voir les Bleus évalués jusqu’à 7/1.

Tottenham 8/1



D’une équipe qui ne peut plus gérer de talent à une autre qui pourrait certainement en utiliser.

Un total de six joueurs ont été exclus avant le choc de Tottenham avec Crystal Palace le week-end dernier. Nuno Santo a essayé de faire de son mieux avec ce qui lui restait, mais finalement, ses tentatives se sont avérées infructueuses alors que Palace remportait une victoire 3-0.

L’une des jeunes étincelles brillantes du milieu de terrain des Spurs est Oliver Skipp, mais lui seul ne peut pas sauver cette équipe de Tottenham d’une moyenne continue.

L’ajout de Phillips serait un coup de pouce majeur pour l’équipe, mais la question est de savoir pourquoi le joueur quitterait un club qu’il aime pour un club qui ne concourt même pas en Europe – non, nous ne comptons pas l’UEFA Conference League.

Si, par miracle, les Spurs deviennent compétitifs au cours des 12 prochains mois, leurs chances sur ce marché pourraient changer. Pour l’instant, ce sont à juste titre des étrangers.

Arsenal 16/1



Les Gunners sont dans un plus grand désordre que les Spurs et le même argument peut être appliqué ici.

Leeds pourrait ne pas pousser pour le top quatre de sitôt, mais Arsenal non plus. Dans cet esprit, pourquoi Phillips quitterait-il les Blancs pour une équipe qui semble être dans un chaos total.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant de voir Arsenal atteindre un prix aussi élevé que 16/1.

LIRE LA SUITE: Aperçu des paris sur la Ligue des champions (Groupes AD) : le PSG rattrape son retard malgré l’arrivée de Messi