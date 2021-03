Man City mène Chelsea et le Real Madrid tandis que Manchester United craint la clause de libération et Mino Raiola

Manchester City mène Manchester United, Chelsea et le Real Madrid dans la course pour signer la sensation du Borussia Dortmund Erling Haaland, selon des rapports.

Le Norvégien est devenu une superstar depuis son arrivée au club allemand en janvier 2020, marquant 47 buts en 47 apparitions.

Getty Images Erling Haaland était de nouveau en pleine forme mardi soir

Plus tôt cette semaine, le joueur de 20 ans a joué un rôle important en aidant le Borussia Dortmund à se qualifier pour les quarts de finale avec deux buts contre Séville, et a également marqué l’histoire en devenant le joueur le plus rapide à atteindre 20 buts dans la compétition – en n’en prenant que 14. Jeux!

On pense que Man United serait très intéressé à signer Haaland cet été, mais selon le Daily Mail, ils hésitent à se lancer dans une guerre d’enchères et à traiter avec son agent Mino Raiola.

Raiola a une relation difficile avec le club d’Old Trafford en raison de ses commentaires publics sur le traitement de son client Paul Pogba par les Red Devils.

Les Red Devils seraient également incapables de rivaliser financièrement avec leurs rivaux de Premier League dans le climat économique actuel, en particulier parce que sa clause de rachat de 90 millions de livres sterling doit être payée en un seul versement.

Leurs rivaux de Crosstown, Manchester City, ont déjà pris contact avec Raiola, qui serait prêt à enterrer la hache de guerre avec Pep Guardiola.

AFP On dit que Guardiola veut amener Haaland à l’Etihad cet été

Plus tôt cette semaine, Charlie Austin a déclaré que la Premier League était le « seul endroit » où Haaland pouvait aller, affirmant qu’il était fait sur mesure pour le match anglais et « détruirait » l’élite.

« Il va seulement s’améliorer, il va faire passer son jeu au niveau supérieur », a déclaré l’attaquant de QPR au talkSPORT Breakfast.

«Il a 20 ans et avoir 20 buts en 14 matchs dans n’importe quelle ligue est ridicule, mais la Ligue des champions est le summum.

«Le seul endroit pour lui est la Premier League. Barcelone et le Real Madrid n’atteignent pas les sommets d’il y a des années. Il pourrait aller au Bayern Munich, mais est-ce que cela va tester les limites pour lui? Aller au PSG le mènerait-il au niveau supérieur? Je ne pense pas.

« Son père a dit qu’il était essentiellement conçu pour jouer en Premier League … s’il arrive en Premier League, ce sera huit à dix ans passionnants de sa destruction, en gros. »