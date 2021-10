Man City mis en alerte alors que la sensation de Naples révèle son rêve de transfert

Man City pourrait chercher à faire venir une star de Naples de première classe l’été prochain après avoir lancé un appel à venir me chercher.

Les hommes de Pep Guardiola espèrent une autre campagne riche en trophées en 2021-22. La saison dernière, ils ont remporté le titre de Premier League et battu Tottenham en Coupe Carabao. Ils ont également atteint la finale de la Ligue des champions mais ont perdu à Porto contre Chelsea de Thomas Tuchel.

Leurs espoirs d’un triomphe rapide cette fois-ci ont été annulés par West Ham. Les Irons ont battu Man City aux tirs au but au quatrième tour de la Coupe Carabao. Ce résultat a mis fin à la domination de quatre saisons de Guardiola and co sur la compétition.

Ils vont maintenant retourner leur attention vers la ligue. Le Crystal Palace de Patrick Vieira, hôte de la ville, à l’Etihad samedi après-midi.

Les Citizens ont été liés à un certain nombre de grandes stars d’ici 2022. Il a été affirmé qu’ils sont surveiller Frenkie De Jong de Barcelone.

Le Néerlandais a été l’un de leurs meilleurs joueurs pendant quelques années difficiles. Il correspond certainement au profil que Guardiola souhaite et améliorerait sans aucun doute le milieu de terrain de City.

Cependant, le manager catalan devra battre l’un de ses anciens clubs au joueur de 24 ans. Le Bayern Munich partage également un intérêt et pourrait soumissionner l’année prochaine.

Pendant ce temps, City a reçu un coup de pouce dans sa quête d’un pilier défensif. L’homme de Naples, Kalidou Koulibaly, a révélé qu’il serait ouvert à l’avenir.

Le défenseur central a déclaré (via Express): « Si je décidais de quitter Naples, je ne le ferais que pour deux, maximum trois clubs dans le monde. Je parle de [Pep] Tout au plus Manchester City, le Real Madrid et Barcelone de Guardiola.

Koulibaly a également rejeté l’idée de rejoindre un rival italien. « Moi à la Juventus ? Êtes-vous fou? Je ne jouerais jamais pour un autre club italien. Je n’irais jamais à la Juventus, je ne trahirais pas les fans de Naples. »

Il semble que City ait de bonnes chances de faire atterrir le joueur de 30 ans s’il décide de passer à autre chose. Napoli a déjà giflé un prix de 100 millions de livres sterling sur sa tête, mais cela sera désormais réduit à mesure qu’il sera plus âgé.

Guardiola explique à quoi ressemble son avenir

Lors de la conférence de presse de vendredi, Guardiola a été interrogé sur la possibilité de rester à Manchester pour 200 autres matchs – alors que le choc du Palace marque son 200e match en tant que patron de City.

Le tacticien a simplement dit ‘non’, avant d’ajouter: « J’ai eu de nombreuses années ici, 200 matchs, c’est depuis de nombreuses années et parce que nous avons gagné quelques matchs.

« Il n’y a pas de secrets. Nous sommes jugés pour les résultats – pas pour notre qualité ou notre mauvaise qualité. Juste pour les résultats.

«Vous pouvez obtenir cette étape grâce à ce que nous avons fait de manière décente avec les joueurs.

« Je n’ai aucun regret. Je ne pouvais pas demander plus que ce que nous avons fait jusqu’à présent et je suis plus que ravi de ce que nous avons vécu ensemble. Espérons que dans les années, nous pourrons continuer à bien faire.

L’ancien milieu de terrain a déjà révélé son désir de devenir entraîneur international une fois qu’il quittera City.

