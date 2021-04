Man City n’a pas perdu contre Chelsea à cause de la sélection de l’équipe de Pep Guardiola alors que Tony Cascarino critique les experts “ paresseux ”

Tony Cascarino pense que c’est une évaluation “ paresseuse ” de la défaite de Man City contre Chelsea en FA Cup pour blâmer la rotation de l’équipe de Pep Guardiola.

City a vu leurs quadruples espoirs se terminer à Wembley samedi lorsqu’ils ont été battus 1-0 par les Bleus, dans ce qui pourrait être une répétition pour la finale de la Ligue des champions.

.

Pep Guardiola ne remportera pas le quadruple avec Man City cette saison

Guardiola a fait huit changements pour le match, donnant des départs comme Zack Steffan, Ferran Torres et Raheem Sterling.

Ancien attaquant de Chelsea et hôte de talkSPORT, Cascarino pense que le blâme ne devrait pas aller avec Guardiola et que le manager avait peut-être un œil sur la Ligue des champions.

“Je pense que c’est paresseux d’aller sur la route, et je vais contre beaucoup de mes amis experts ici, si vous voulez juste dire ‘trop de changements et c’est pourquoi vous avez perdu'”, a déclaré Cascarino à Weekend Sports Breakfast.

.

Ferran Torres a eu un départ rare, mais Cascarino pensait que sa performance était médiocre

«Regardez la qualité des joueurs qui jouaient. Je pense que vous pourriez argumenter différemment et dire qu’un certain nombre de ces joueurs avaient besoin d’un match.

«Torres avait besoin d’un match et était pauvre. Sterling avait besoin d’un match. Rodri avait besoin d’un match. Il était vraiment pauvre pour City hier.

«Vous devez penser à la situation dans son ensemble. Pep ne s’est pas trompé avec sa sélection d’équipe. Ce sont tous des acteurs de qualité.

«Ils étaient deuxièmes meilleurs et Chelsea a également une équipe brillante. Il y a là un éventail fantastique de talents.

.

Chelsea de Thomas Tuchel a atteint à juste titre la finale de la FA Cup

«Je pense juste qu’il a la demi-finale de la Ligue des champions en tête. S’il a des blessures et que quelqu’un doit être laissé de côté, disons que De Bruyne est absent pendant un mois, l’un d’eux doit entrer qui ne faisait pas partie de l’équipe.

«Il est donc important qu’il garde tout le monde au plus près de sa forme physique optimale. Il y avait un certain nombre de joueurs qui avaient besoin d’un match. Leur ligne avant était de trois qui ne joueraient pas normalement et manquaient de netteté.

«Ils en ont profité et jusqu’à l’arrivée de Foden, qui a changé le jeu, et qui a ensuite ressemblé à la ville que nous connaissons et aimons.