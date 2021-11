Man City négocie une clause de rachat intelligente avec la starlette prête à rejoindre le Sporting

Man City aurait négocié une clause de rachat alors qu’il se prépare à vendre Pedro Porro au Sporting Lisbonne.

Porro est un arrière droit de 22 ans qui a initialement rejoint les Citizens en août 2019. Ils ont payé environ 10,8 millions de livres sterling pour le signer avec l’équipe espagnole de Gérone.

Le défenseur a depuis eu des périodes de prêt au Real Valladolid et au Sporting. Il n’a jamais eu de chance à l’Etihad, malgré son potentiel élevé.

En juillet, Porro a révélé de manière surprenante que le patron de Man City, Pep Guardiola, n’avait même pas réussi à le contacter. « Non, je n’ai jamais parlé à Pep Guardiola. Je ne pense pas qu’il sache même qu’ils (Ville) m’ont embauché. Mais ils doivent être conscients de ce que j’ai fait.

Le Daily Star fournit maintenant une mise à jour sur l’avenir de Porro. Ils déclarent que le Sporting est sur le point de rendre son prêt permanent pour environ 7 millions de livres sterling l’année prochaine.

Les géants portugais ont été impressionnés par ses performances en Primeira Liga. Ils croient qu’ils obtiennent un vol et que Porro peut devenir un joueur de premier plan.

Le Sporting insérera apparemment une clause libératoire de 38 millions de livres sterling dans son contrat lorsque l’accord sera finalisé. Cependant, City n’aura pas à payer autant si Porro devient une star. Ils ont négocié une option pour le re-signer pour 17 millions de livres sterling.

Le rapport compare la situation de Porro à celle d’Angelin. Il a rejoint les champions en titre de Premier League à l’adolescence en 2013. Après de nombreux prêts, l’arrière gauche a rejoint le PSV de manière permanente en 2018.

City est revenu pour lui un an plus tard, mais il a eu du mal à impressionner Guardiola. « Pep m’a tué ainsi que ma confiance en moi », a déclaré Angelino. « Après mon retour du PSV à Man City, il avait déjà porté son jugement sur moi en deux matchs et ne m’a pas donné de réelle chance après cela. »

L’Espagnol joue maintenant au RB Leipzig et Porro espère pouvoir faire de même pour le Sporting.

Un ancien coéquipier salue l’as de Man City

Pendant ce temps, le gardien du Club de Bruges Simon Mignolet a rendu son verdict sur l’attaquant de Man City Raheem Sterling. Les deux hommes ont joué ensemble à Liverpool avant le transfert de Sterling à City en 2015. Ils s’affronteront lors du match de groupe de la Ligue des champions mercredi.

« Quand il était à Liverpool, il était déjà un joueur incroyable », a déclaré Mignolet.

«Je ne suis pas du tout surpris de sa carrière. C’est juste un joueur incroyable.

« Bien sûr, il souhaitera peut-être jouer plus régulièrement en ce moment mais, avec toute la qualité et toute la concurrence qu’il y a pour les places dans ce vestiaire de Manchester City, il est toujours difficile d’obtenir des minutes. »

