Le prochain mouvement de Robert Lewandowski pourrait être une réunion avec Pep Guardiola à Manchester City, la machine à marquer des buts envisageant de quitter le Bayern Munich.

Lewandowski est l’un des meilleurs attaquants du football depuis son arrivée en Allemagne en 2010, limogeant pour la première fois le Borussia Dortmund de Jurgen Klopp à deux titres de champion et une finale de Ligue des champions.

Lewandowski est toujours admiré par Guardiola et une réunion peut être parfaite pour les deux parties

Lewandowski est de plus en plus frustré au Bayern avec ses coéquipiers remarquant un changement

Le Polonais a ensuite déménagé au Bayern Munich en 2014, où il a depuis atteint le sommet de sa carrière, remportant le triplé en 2019/20, avant de battre le record de buts de Gerd Muller en Bundesliga en une seule saison avec 41 buts la campagne suivante.

Lewandowski est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs bavarois de tous les temps, mais avec la fermeture de la fenêtre sur le joueur de 33 ans faisant un dernier pas dans sa carrière, City pourrait être prêt à franchir le pas.

Le journal allemand Bild rapporte que Lewandowski est de plus en plus frustré à Munich en raison d’un certain nombre de facteurs différents.

Lewandowski serait bouleversé par un manque de mouvement sur un nouveau contrat, alors qu’il est de plus en plus agacé par les rumeurs selon lesquelles le Bayern ferait un pas pour Erling Haaland.

Lewandowski est irrité par son directeur sportif qui semble plus désireux de parler de Haaland que d’une prolongation de contrat

La superstar de Dortmund a 12 ans de moins que Lewandowski et commence à détourner l’attention du capitaine polonais, bien qu’il ait été dominé par lui.

Cela a conduit à des informations selon lesquelles l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, a décrit Man City comme une « destination possible ».

Le contrat actuel de Lewandowski à l’Allianz Arena expire en 2023, et Bild affirme que ses coéquipiers ont également remarqué un changement d’humeur.

Le n ° 9 est devenu irrité par les commentaires du directeur sportif Hasan Salihamidzic à propos de Haaland, ainsi que par le manque de communication d’un club qui ne propose normalement aux joueurs que dans la trentaine.

Lewandowski continue de marquer, mais aucun contrat n’a été signé

Lewandowski a régulièrement été lié au Real Madrid au fil des ans, mais une décision semble peu probable, la partie espagnole cherchant désespérément à rajeunir.

Cependant, City aurait de la place pour l’attaquant après avoir perdu le buteur record Sergio Aguero au cours de l’été et n’avoir pas réussi à le remplacer par l’attaquant de Tottenham Harry Kane.

City n’a pas réussi à débarquer le capitaine anglais pour 100 millions de livres sterling et a toujours un poste vacant à l’avance que Lewandowski pourrait combler.

Guardiola aime toujours Lewandowski, qui peut être une option moins chère que Harry Kane

Le patron de la ville, Guardiola, a dirigé Lewandowski au Bayern entre 2013 et 2016 et a vu l’attaquant marquer 67 buts en 100 matchs sous sa direction.

Guardiola a depuis parlé du champion du Bayern en termes élogieux, déclarant : « C’est le joueur le plus professionnel que j’aie jamais rencontré.

« Dans sa tête, il pense à la bonne nourriture, au sommeil et à l’entraînement : 24 heures sur 24.

« Il est toujours là, jamais blessé, car il se concentre sur ces choses.

« Il sait toujours ce qui est important pour être dans la meilleure condition. »

