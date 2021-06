Man City offre une aubaine sur les terres alors que Man United accepte la signature de Jadon Sancho

in

Le transfert de Jadon Sancho du Borussia Dortmund à Manchester United est presque terminé – et ses rivaux amers, Man City, devraient en profiter.

Un examen médical est tout ce qui est nécessaire pour que le passage de l’homme de Dortmund aux Diables rouges soit finalisé.

Sancho a marqué huit buts et ajouté 11 passes décisives cette saison malgré une série de revers de blessure

L’ailier de 21 ans a donné le feu vert pour finaliser les conditions personnelles et subir l’examen médical avant de terminer le déménagement, qui coûterait environ 73 millions de livres sterling (85 millions d’euros).

Le changement le verra devenir le troisième joueur britannique le plus cher de tous les temps, derrière Gareth Bale du Real Madrid (85 millions de livres sterling) et l’actuelle star de Man United Harry Maguire (80 millions de livres sterling).

L’accord profitera également aux rivaux du quartier de United, City, qui avaient Sancho dans leurs livres avant son départ en 2017.

Sancho a quitté l’Etihad à l’adolescence dans le but d’obtenir plus de football en équipe première et City a inclus une clause de vente de 15% pour tout profit réalisé sur les 8 millions de livres sterling que BVB a payés pour le signer.

Les joueurs britanniques les plus chers de tous les temps

Gareth Bale – 85 millions de livres sterling Harry Maguire – 80 millions de livres sterling Kyle Walker – 50 millions de livres sterling Raheem Sterling – 49 millions de livres sterling John Stones – 47,5 millions de livres sterling

Par conséquent, si United paie les frais de 73 millions de livres sterling pour Sancho, City devrait gagner 15% de 65 millions de livres sterling – ce qui représente un superbe 9,75 millions de livres sterling!

Il est entendu que le joueur de 21 ans recevra également le maillot numéro sept, porté par les icônes d’Old Trafford Eric Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo.

Sancho a marqué 37 buts et enregistré 41 passes décisives au cours de ses trois dernières saisons en Bundesliga.

United a échoué dans sa tentative de signer le jeune l’été dernier, les Red Devils ne voulant pas atteindre l’évaluation de Dortmund à 108 millions de livres sterling pour le joueur.