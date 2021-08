Man City pourrait tout mettre en œuvre pour terminer le transfert de Harry Kane alors que Chelsea, Liverpool et Manchester United envoient un avertissement à Pep Guardiola avec des victoires impressionnantes lors de la première journée

in

Man City pourrait commencer à penser à signer Harry Kane “beaucoup plus fort” après avoir vu Chelsea, Liverpool et Manchester United impressionner lors du week-end d’ouverture de la saison 2021/22 de Premier League.

Le trio a envoyé un message aux champions en titre avec des victoires convaincantes, tandis que l’équipe de Pep Guardiola bégayait vers une défaite 1-0 à Tottenham.

Guardiola a vu son équipe se débattre devant le but contre les Spurs

City a galopé vers le titre la saison dernière, mais pourrait trouver sa tâche de conserver sa couronne beaucoup plus difficile cette campagne.

Les buts semblent être un problème particulier depuis peu, le meilleur buteur de tous les temps, Sergio Aguero, a rejoint Barcelone sur un transfert gratuit.

City a maintenant perdu ses trois derniers matchs 1-0 avec la dernière fois qu’ils n’ont pas réussi à marquer en trois matchs en mars 2016.

Ils ont poursuivi Kane tout l’été, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas voulu respecter le prix de 160 millions de livres sterling de Daniel Levy.

S’exprimant dimanche matin, l’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, a déclaré à talkSPORT: “Je sais que ce n’est qu’un match et qu’il est tôt, il y avait beaucoup de preuves au cours du week-end de Chelsea, Liverpool et Man United dans leurs performances qui feront penser à City cette affaire Kane beaucoup plus difficile.

Kane était absent de l’équipe des Spurs qui a battu City 1-0

« Il n’y a qu’un seul match joué, mais ils avaient tous l’air d’être de très bonnes équipes.

“C’était la caractéristique la plus marquante de la journée, pour moi, que Chelsea, Liverpool et Man United ont tous joué.”

City a particulièrement lutté contre Tottenham ces derniers temps. Lors de leurs trois derniers matchs à l’extérieur contre les Spurs, ils ont réussi 59 tirs – 15 cadrés mais n’ont pas réussi à marquer.

En 2017, Guardiola a étiqueté le club du nord de Londres « l’équipe Harry Kane ». Depuis lors, les Spurs ont battu City quatre fois à domicile et Kane n’a joué qu’une seule fois.

Kane n’a pas figuré à nouveau dimanche avec Nuno Espirito Santo menant Tottenham à une victoire 1-0 sur City.

Son a été remplacé par l’homme principal en l’absence de Kane contre City – marquant le vainqueur

L’ancien milieu de terrain de Crystal Palace et Charlton, Darren Ambrose, a déclaré à talkSPORT: “Aujourd’hui, c’était une performance fantastique. Merci à Nuno qui a reçu quelques critiques lorsqu’il a été amené au club de football. Performances brillantes.

«Ils ont besoin de plus. C’est un commentaire ironique que Tottenham n’a pas besoin de Harry Kane. Tout le monde voudra Harry Kane, mais il n’a pas joué et vous parlez aussi de la demi-finale de la Ligue des champions où [Lucas] Moura a réussi un triplé et pourquoi n’a-t-il pas joué la finale ? Parce que Harry Kane est revenu.

«Parfois, cela a un peu étouffé Tottenham. Parfois, leur seule façon de jouer était basée sur Harry Kane.

“Nous avons vu que parfois vous n’avez pas besoin de cette figure de Harry Kane et vous pouvez sortir avec cette unité et cela vous donne ce résultat.”