Man City « prend du retard » sur le géant européen dans la course à la star avec une énorme clause libératoire

Les champions en titre de la Premier League, Man City, « perdent du terrain » dans la course pour un buteur brésilien, selon des informations.

Pep Guardiola sait qu’un nouvel attaquant est nécessaire si le club veut continuer à relever le défi au cours des prochaines années. Ils étaient fortement liés à Harry Kane cet été mais ne pouvaient pas l’éloigner de Tottenham.

Le président des Spurs, Daniel Levy, a fixé le prix de l’Anglais à 160 millions de livres sterling. La meilleure offre de Man City, d’une valeur d’environ 100 millions de livres sterling, était loin d’être acceptée.

Plusieurs alternatives sont envisagées par le club. L’un est le bagman de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Le Serbe pourrait passer l’été prochain après avoir rejeté l’offre d’un nouveau contrat.

Erling Haaland est bien sûr sur le radar de Man City. Il a inscrit 70 buts incroyables en 69 matchs depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020.

Les citoyens espèrent utiliser leurs liens existants avec Haaland pour conclure un accord. Le père du joueur, Alf-Inge, a fait 45 apparitions pour Man City entre 2000 et 2003. Haaland a également été photographié portant un maillot City quand il était jeune.

Cependant, la course pour le Norvégien est plutôt encombrée. Les rivaux anglais Man Utd et Chelsea souhaitent également le faire venir de Dortmund. Tout comme les poids lourds européens du Paris Saint-Germain et du Real Madrid.

Un joueur moins cher vers lequel Man City pourrait se tourner est Yuri Alberto de l’Internacional. Le Brésilien n’est certainement pas un nom aussi grand, même s’il a un palmarès impressionnant devant le but.

Le joueur de 20 ans a marqué 18 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Cette forme l’a vu devenir l’une des stars les plus précieuses d’Internacional.

Sport Witness, citant des articles de la presse brésilienne, fait le point sur l’avenir d’Alberto. Ils affirment que les géants italiens de l’AC Milan ont devancé City dans la course à sa signature.

Les Rossoneri ont déjà un « accord verbal » en place avec Alberto pour son déménagement. Ils doivent maintenant régler les frais avec son club.

La clause libératoire de l’attaquant s’élève actuellement à un montant étonnant de 80 millions d’euros (58 millions de livres sterling). L’Internacional avait initialement retenu cette somme, mais a maintenant réduit ses exigences.

Ils ne considéreront que les offres d’une valeur de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) ou plus. La nouvelle signifie que City devra agir rapidement s’ils veulent signer Alberto.

Man City rivalisera avec le Bayern Munich pour deux joueurs

Le point de vente italien Calciomercato rapporte que City est prêt à se battre avec le Bayern pour deux joueurs.

Guardiola a dirigé les Bavarois entre 2013 et 2016, les guidant vers trois titres de champion consécutifs. Il veut maintenant les rivaliser pour un meneur de jeu néerlandais et un ailier habile.

Il est rapporté que City et le Bayern sont intéressés par Frenkie De Jong. Le joueur de 24 ans a été l’un des meilleurs joueurs de Barcelone pendant quelques années difficiles.

Il ajouterait sans aucun doute de la qualité au milieu de terrain de Guardiola. Une offre énorme serait nécessaire pour l’éloigner de la Catalogne.

Mais avec la situation financière désastreuse du Barça largement documentée, les géants catalans pourraient être contraints à une vente.

L’autre nom sur la liste de souhaits de City et du Bayern est Antony. Le joueur de 21 ans joue actuellement pour l’Ajax. Il a réussi quatre buts en dix matchs jusqu’à présent cette campagne et semble prêt pour un avenir radieux.

L’évaluation de l’Ajax n’est pas claire, bien qu’ils aient l’habitude de vendre aux plus grands clubs européens.

