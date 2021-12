Man City prend en charge un Prem as très demandé, objet d’une bataille à quatre

Manchester City est l’un des quatre clubs à montrer le plus d’intérêt pour le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans, selon les rapports.

Tielemans décide actuellement de son avenir alors qu’il approche de la fin de son contrat à Leicester en 2023. L’année prochaine pourrait être leur dernière chance de tirer profit de lui. Sa forme ces dernières années a fait de lui une option de transfert attrayante pour de nombreuses équipes d’élite.

L’international belge devrait avoir plusieurs prétendants s’il décide de quitter Leicester. En effet, un rapport de Fichajes a maintenant clarifié quels quatre clubs semblent actuellement les plus susceptibles de le signer.

Selon la source, Man City est l’un des principaux admirateurs de Tielemans. Ils sont en compétition avec le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich.

City est connu pour recruter des talents d’autres équipes en dessous d’eux en Premier League. Par exemple, leur seule signature estivale cette année était Jack Grealish, qui est arrivé d’Aston Villa. Ils ont également fait une descente à Leicester eux-mêmes auparavant, pour Riyad Mahrez en 2018.

Le milieu de terrain est un domaine pour lequel ils pourraient envisager des renforts. Fernandinho est en fin de contrat à la fin de la saison, un autre organisme pourrait donc être nécessaire sur un territoire similaire.

Tielemans est un type de joueur différent, mais c’est certainement celui qui s’intégrerait dans un club de la stature de City. En effet, c’était impressionnant pour Leicester de l’avoir signé en premier lieu en 2019.

L’ancien monégasque semble maintenant prêt pour la prochaine étape de sa carrière, mais prend son temps pour choisir la bonne option.

La Juventus pourrait lui donner quelque chose à considérer, étant donné qu’elle cherche activement à améliorer son milieu de terrain. Dans le processus, ils ont mis en vente bon nombre de leurs milieux de terrain actuels.

Certains pourraient finir en Premier League et c’est en Angleterre qu’ils pourraient trouver Tielemans en remplacement.

À Madrid, des doutes ont été émis quant au statut à long terme de Casemiro dans l’équipe. Chelsea a été mentionné comme un prétendant potentiel pour le Brésilien – et ils ont également été liés à Tielemans eux-mêmes récemment.

Mais le Belge pourrait finir par combler le vide que Casemiro laisserait dans la capitale espagnole à la place.

Le Bayern, pour sa part, pourrait perdre Corentin Tolisso en tant qu’agent libre en 2022 et devra donc à nouveau reconstituer les rangs. Tielemans, bien qu’il n’ait jamais joué en Bundesliga, est intéressant.

Newcastle sera probablement le plus occupé pendant une fenêtre de transfert inhabituellement mouvementée en janvier

Tielemans félicité par ses collègues de Leicester

Ce week-end, Tielemans était de retour en Premier League pour la première fois en un mois. Cela faisait suite à son retour sur le terrain en Ligue Europa en milieu de semaine.

Il l’a marqué en marquant deux buts lors d’une victoire 4-0 contre Newcastle, dont un penalty et un en jeu ouvert.

Après le match, le manager Brendan Rodgers et son coéquipier James Maddison ont tous deux chanté ses louanges.

Rodgers a déclaré: « [His] jeu complet… pour revenir, jouer jeudi et aujourd’hui a montré sa qualité. Il était très impressionnant.

Maddison a ajouté : « C’est un joueur de haut niveau et un international belge. Il nous a beaucoup manqué. C’est un joueur de haut niveau et c’est génial de le retrouver. Il aide les gens comme moi à faire des choses en haut du terrain.

« C’est un coureur brillant et volontaire, très humble et altruiste. Vous pouvez dire à quel point il est humble et heureux. Il est très altruiste comme Jamie Vardy. Ce sont deux buteurs naturels si brillants à avoir dans l’équipe.

Reste à savoir combien de temps il restera dans l’équipe de Leicester.

LIRE LA SUITE: Le rival de Newcastle, Leicester, Everton pour une star impressionnante saisissant la chance de Prem