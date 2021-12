Man City « prêt à payer » la clause de libération de Haaland contre les plans de Man Utd

Man City se préparerait à porter un coup dur à Ralf Rangnick et Man Utd en signant l’un de leurs meilleurs attaquants – Erling Haaland.

Man City est sans vrai numéro neuf depuis le départ de Sergio Aguero. Gabriel Jesus était considéré comme son remplaçant, mais le Brésilien veut maintenant jouer large.

Le manager Pep Guardiola a utilisé un faux neuf à bon escient jusqu’à présent cette campagne. Phil Foden est son premier choix et l’Anglais compte déjà 12 contributions de buts en 18 matchs cette saison.

La tactique semble également tirer le meilleur parti de Jack Grealish et Raheem Sterling, tandis que le milieu de terrain Bernardo Silva est également florissant.

Cependant, Man City aurait probablement besoin d’un nouvel attaquant s’il veut mettre fin à sa déception en Ligue des champions.

Les rivaux de Man Utd, quant à eux, pourraient faire signer le successeur de Cristiano Ronaldo au cours des deux prochaines saisons.

Sport Witness, qui cite Bild, fait le point sur la chasse aux transferts d’une machine à marquer des buts.

Ils affirment que City est « prêt à payer » la clause libératoire d’Erling Haaland du Borussia Dortmund. Il sera activé l’été prochain et aurait une valeur de 75 millions d’euros (63 millions de livres sterling).

Haaland a déjà des liens avec les Citizens, puisque son père Alf-Inge a joué pour eux entre 2000 et 2003.

La nouvelle signifie que Rangnick et Man Utd devront formaliser une stratégie de transfert, et rapidement. S’ils veulent garder Haaland des griffes de leurs rivaux, ils devront eux-mêmes respecter sa clause de libération.

Dortmund, cependant, a un plan pour garder le Norvégien dans les parages. Ils devraient engager des pourparlers avec Haaland et ses représentants le mois prochain pour découvrir quels sont ses plans.

Cela pourrait aboutir à un nouveau contrat en Allemagne, et à son tour une clause libératoire plus valable de plus de 100 millions de livres sterling.

Kylian Mbappe surprise: l’attaquant devrait désormais rester au PSG dans un énorme demi-tour

Le patron de Man City s’ouvre sur le transfert de Ferran Torres

Pendant ce temps, Guardiola a parlé de la transfert potentiel de Ferran Torres à Barcelone.

Il s’accélère, car les champions d’Angleterre en titre auraient accepté de vendre pour 55 millions d’euros (46 millions de livres sterling).

« Dernière question non, nous ne recruterons pas d’attaquant en janvier », a déclaré Guardiola à l’occasion de l’arrivée d’un remplaçant potentiel.

«Ce n’est pas fait officiellement, je sais qu’ils négocient, c’est proche, c’est tout. Quand le club annonce que c’est fait.

Torres n’a rejoint City qu’en août de l’année dernière. Ils semblent prêts à lui faire un gros profit, car son transfert initial en Angleterre n’a coûté que 20,9 millions de livres sterling.

LIRE LA SUITE: L’UEFA frappe Liverpool, Tottenham et Man City d’amendes pour troubles de la foule