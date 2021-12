Man City profite des dérapages de Chelsea et Liverpool

Chelsea s’est plaint de devoir jouer avec une équipe épuisée par le coronavirus lors du dessin à Wolverhampton. Liverpool s’est plaint de l’arbitrage détenu par Tottenham.

Et Manchester City vient de flâner plus loin en tête de la Premier League. Les champions ont battu Newcastle 4-0 dimanche après avoir écarté Leeds 7-0 en milieu de semaine.

L’équipe de Pep Guardiola a avancé de trois points devant Liverpool, qui a fait match nul 2-2 à Tottenham après l’expulsion du défenseur Andrew Robertson et être furieux que l’attaquant adverse Harry Kane n’ait pas également vu rouge.

« Je n’ai aucun problème avec les arbitres – seulement vous », a hurlé Jürgen Klopp à l’arbitre Paul Tierney après le coup de sifflet final.

Liverpool avait déjà concédé pour la dernière fois – l’égalisation de Son Heung-min à la 74e minute – lorsque Robertson a été expulsé pour un coup de pied sauvage sur Emerson Royal trois minutes plus tard.

Mais la sortie de Robertson a permis à Kane de rester sur le terrain en première mi-temps pour une fente sur Robertson. Kane avait déjà mis Tottenham en tête – après s’être accroché au ballon en profondeur de Tanguy Ndombele – pour seulement le deuxième but de l’attaquant en championnat de la saison lors de son 15e match.

« Nous pouvons donner un carton rouge à Robbo, ce n’est pas le défi le plus intelligent de sa vie, mais cela (de Kane) est définitivement un carton rouge », a déclaré Klopp. « Les gens diront que sa jambe est en l’air, mais c’est une pure coïncidence. Harry ne peut pas juger que, si la jambe de Robbo est au sol, c’est une jambe cassée. »

Liverpool a pris l’avantage, Diogo Jota se dirigeant vers l’égalisation à la 35e et Robertson faisant un signe de tête à bout portant à la 69e. Mais le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a raté une tentative de dégager le long ballon de Harry Winks, donnant à Son l’occasion de s’emparer de la possession et de s’insérer dans un filet vide.

« C’était un match passionnant et nous avons créé de très nombreuses occasions », a déclaré l’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte. « Nous devons être un peu déçus du tirage au sort. Nous avons joué contre une équipe vraiment forte, cette équipe est incroyable et ils travaillent depuis de nombreuses années. »

Mais Liverpool perd du terrain sur City dans sa tentative de reconquérir le trophée.

LA VILLE RAMPANT

Une huitième victoire consécutive en championnat pour City a été entamée par le défenseur Ciaran Clark permettant à Ruben Dias de jouer le premier match à Newcastle avant que Joao Cancelo ne frappe puissamment.

Le 50e but de Riyad Mahrez en championnat depuis qu’il a rejoint City en 2018 est intervenu au 63e avant que Raheem Sterling n’en marque un quatrième à la 86e.

Il s’agissait de la 34e victoire de City en championnat en 2021, dépassant le record de l’année civile précédente en Angleterre établi par Liverpool en 1982.

« Je suis toujours conscient de la marge que nous avons pour être une meilleure équipe », a déclaré Guardiola, « et nous y travaillons. »

Cela a laissé Newcastle l’avant-dernier approchant du point médian, soulignant la nécessité pour le nouveau propriétaire saoudien de commencer à renforcer l’équipe dans la fenêtre de transfert de janvier.

CHELSEA FRUSTRÉ

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a critiqué la ligue pour ne pas avoir reporté le voyage à Wolverhampton qui s’est terminé 0-0 un week-end lorsque six des 10 matchs ont été annulés en raison de cas de coronavirus.

Il manquait sept joueurs à Chelsea avec COVID-19 et Jorginho à Molineux n’était pas risqué après des résultats de test peu concluants.

« Nous avons été exposés à un risque énorme pour la santé et la sécurité des joueurs, non seulement à cause de COVID mais aussi physiquement », a déclaré Tuchel. « Je ne sais pas si j’attraperai COVID. J’espère que je ne l’attraperai pas. »

Chelsea est tombé à six points de City.