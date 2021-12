Man City profitera de l’aubaine d’Arsenal en ciblant Nuno Tavares

Nuno Tavares attire déjà les regards d’une autre puissance de la Premier League quelques mois seulement après son arrivée à Arsenal, selon un rapport.

Tavares a rejoint Arsenal en provenance de Benfica en juillet pour concurrencer l’arrière gauche Kieran Tierney. Il s’avère que la nouvelle signature a figuré dans plus de matches de Premier League cette saison que l’Écossais. Cependant, Tierney a encore plus de départs à son actif.

Mais Tavares s’avère être une alternative compétente et quelqu’un qui pourrait envisager un rôle plus important au fur et à mesure de son développement.

Arsenal l’a sous contrat à long terme jusqu’en 2025 avec l’option d’une année supplémentaire. Cependant, ils devront peut-être repousser les intérêts rivaux plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu.

Selon ESPN, Tavares est désormais sur le radar des champions en titre Manchester City.

L’arrière gauche est un domaine que City cherche activement à renforcer. Ils doivent compter sur Oleksandr Zinchenko (à l’origine un milieu de terrain) et Joao Cancelo (de préférence un joueur de droite) dans le rôle actuel.

ESPN admet qu’il serait peu probable qu’ils signent Tavares en janvier. Cependant, c’est quelqu’un qu’ils surveillent maintenant en vue d’un futur accord potentiel.

Tavares a joué 14 fois entre la Premier League et la Coupe EFL jusqu’à présent cette saison. Il a fourni une passe décisive mais a impressionné par ses performances globales.

Arsenal voudra récolter les fruits de son investissement de 8 millions de livres sterling pendant plus de quelques mois. Mais si le moment venait un jour de le vendre, ils pourraient être en ligne pour un profit décent.

Le perdre contre un rival de Premier League serait un coup dur, car Arsenal poursuit ses tentatives pour revenir parmi les adversaires européens.

Man City prépare un nouveau contrat d’arrière latéral

Alors que City vise à ajouter un nouvel arrière latéral s’il le peut, ils cherchent également à lier les services d’un actuellement à leur disposition.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano affirme City veut remettre à Cancelo une grosse récompense pour ses performances. Ils le voient comme un « acteur clé » et se préparent à mettre un nouveau contrat exceptionnel sur la table.

Il verra le salaire du joueur de 27 ans passer de 80 000 £ à plus de 100 000 £ par semaine. Le nouvel accord prolongera également son séjour à Manchester au-delà de 2025.

L’offre de contrat se concrétisera dans les prochains mois. La ville espère que les discussions « progresseront » au cours de la nouvelle année.

Cancelo a coûté au club 60 millions de livres sterling lorsqu’il a rejoint la Juventus en 2019. Le transfert a également vu Danilo déménager à Turin. Il a plus que compensé ces frais avec des performances époustouflantes en défense.

