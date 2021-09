Man City rejoint Liverpool et Chelsea dans la course pour Jude Bellingham alors que le Borussia Dortmund fixe un prix de 85 millions de livres sterling

in

Jude Bellingham sera un homme très demandé avec trois clubs de Premier League qui courraient après sa signature – mais il faudra payer des frais énormes pour le décrocher.

Le joueur de 18 ans s’est imposé comme une star au Borussia Dortmund et était également un membre clé de l’équipe d’Angleterre qui a disputé la finale de l’Euro 2020 cet été.

.

Bellingham a encore un immense avenir devant lui

Dortmund ne l’a signé qu’en 2020 pour 25 millions de livres sterling du côté du championnat Birmingham, mais il s’est installé très rapidement dans la vie au plus haut niveau.

Le milieu de terrain a fait 46 apparitions pour le club allemand la saison dernière, marquant quatre fois, et a été digne de confiance pour débuter dans d’énormes matches de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et Man City.

Et il a commencé la nouvelle saison en pleine forme avec un but et deux passes décisives en quatre matchs de Bundesliga.

Bellingham est désormais lié à un retour au football anglais, et certains des meilleurs clubs de Premier League réclameront sa signature.

.

Bellingham a déjà huit sélections en Angleterre

Liverpool et Chelsea étaient auparavant liés et les champions d’Angleterre Man City seraient désormais entrés dans la course, selon le Daily Star.

Mais Dortmund est susceptible de demander des frais énormes pour le joueur qu’ils ont signé il y a un peu plus de 12 mois.

Sport Bild affirme que le chiffre est susceptible d’être d’au moins 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling), bien plus que les frais pour lesquels ils l’ont récupéré.

Guardiola est un grand fan de Bellingham et lui a fait de grands éloges après leurs matchs en Ligue des champions la saison dernière.

.

Bellingham a rejoint Dortmund en 2020

“Je ne peux pas y croire, c’est peut-être un menteur !” dit Guardiola. « Il est tellement bon pour 17 ans, c’est un joueur fantastique.

“Il y a eu un moment où il n’a pas récupéré le ballon des défenseurs centraux, la façon dont il crie et lui demande ce ballon à 17 ans signifie beaucoup.

« J’ai parlé avec son manager, Edin [Terzic], et il m’a dit que ce que vous voyez dans ces deux matchs est comme chaque séance d’entraînement.

