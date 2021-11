Man City rejoint Liverpool et le duo Prem en course pour signer un ailier colombien de 68 millions de livres sterling

Manchester City aurait Liverpool, Everton et Newcastle dans la course pour signer l’attaquant de Porto bien noté Luis Diaz.

L’ailier international colombien a été dans une forme inspirée pour les géants portugais jusqu’à présent cette saison, marquant 11 buts et ajoutant deux passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances ont conduit plusieurs grands clubs à être liés à des mouvements.

Le point de vente espagnol AS affirme que City affrontera les hommes de Jurgen Klopp pour débarquer le joueur de 24 ans.

On dit que les rouges regardent Diaz comme un ajout utile à l’équipe, étant donné que Mo Salah et Sadio Mane seront absents pour la CAN en janvier.

Klopp veut qu’au moins un nouveau joueur offensif soit recruté pour couvrir la perte de son duo de stars. Diaz fait parfaitement l’affaire, bien que sa signature coûtera potentiellement très cher.

Le contrat actuel du joueur expire en 2024 et selon certaines informations, Porto exigera 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) pour sa signature.

Il semble peu probable que Liverpool dépense ce genre de frais pour un joueur qui serait le deuxième choix une fois Salah et Mane de retour.

À cette fin, un transfert potentiel vers City s’est ouvert. Le lien est logique, étant donné que Raheem Sterling et Riyad Mahrez sont sur le point de passer à autre chose.

Diaz est considéré comme un ajustement idéal pour le style de jeu de Pep Guardiola. Cependant, il reste à voir s’il a une préférence sur l’endroit où il préférerait aller.

Everton et Newcastle seront tous deux en mesure de garantir au joueur un football régulier en équipe première. Pendant ce temps, Chelsea et Tottenham ont également été liés dans le passé.

Cependant, AS affirme qu’un combat direct entre Liverpool et City est plus probable. Mais il faut que Porto joue au ballon sur les frais de transfert pour obtenir un accord sur la ligne.

Les chances de Rafa d’être le prochain patron de Prem limogé montent en flèche, alors que Solskjaer continue de s’accrocher

Les espoirs de Sterling au Barca semblent terminés

Pendant ce temps, les perspectives de Raheem Sterling d’obtenir un déménagement à Barcelone dans la fenêtre de janvier ont subi un coup dur potentiel.

La signature de Jack Grealish a vu le joueur de 26 ans marginalisé par Pep Guardiola cette saison. D’être un choix automatique, Sterling n’a commencé que trois matchs de Premier League ce trimestre, avec neuf sorties au total. L’ailier a reçu le feu vert pour débuter une seule fois en Ligue des champions. Trois autres apparitions sont sorties du banc.

On est loin de ses six saisons précédentes avec les Citizens. Il était un titulaire régulier et a marqué 79 buts dans l’élite pour les géants d’Etihad. Ainsi, un rapport de la semaine dernière suggérait City avait placé un chiffre lowball sur sa tête était-il d’obtenir un déménagement.

Cela a, naturellement, attiré l’attention d’une série de prétendants. On dit depuis longtemps qu’Arsenal est enthousiaste, mais il semble que ce soit Barcelone qui mène la charge.

En effet, des rapports ce week-end ont affirmé que Sterling avait déménagé en Catalogne, son objectif n ° 1. Ainsi, le Daily Mail a rapporté que Sterling était prêt à pousser Guardiola à le laisser partir si son temps de jeu n’augmentait pas au cours des semaines à venir.

Cependant, un grand aveu du Sport de lundi affirme que les espoirs de Barcelone de débarquer Sterling semblent terminés avant d’avoir commencé.

Les difficultés financières continuent de peser sur le Barça

Ils déclarent que Barcelone suit Sterling depuis des mois et était en pourparlers avec City au sujet d’un accord cet été. Il est indiqué que Guardiola avait donné à Sterling la permission de déménager, mais seulement si un accord pour Harry Kane était d’abord conclu.

Mais comme City n’a pas réussi à conclure un accord avec Tottenham pour le capitaine anglais, les espoirs du Barca en matière de Sterling ont également pris fin.

Ils restent cependant très sur ses traces, le nouveau manager Xavi étant un fan confirmé.

Cependant, avec des finances toujours extrêmement serrées au Camp Nou, Sport affirme n’avoir qu’un seul moyen de financer un accord. À cette fin, ils déclarent qu’ils ne peuvent offrir à Sterling qu’un prêt de six mois à la Catalogne.

Et en raison de leur situation financière périlleuse, ils seraient incapables de s’engager dans l’accord « d’obligation d’achat » recherché par City.

LIRE LA SUITE: Dortmund élabore une nouvelle stratégie d’Erling Haaland avec une clause de sortie clé