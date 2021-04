Man City remporte la quatrième Coupe Carabao consécutive en dépassant Tottenham

Manchester City a remporté la Coupe Carabao pour une quatrième saison consécutive en prenant le dessus sur Tottenham, s’imposant 1-0 à Wembley.

La tête tardive d’Aymeric Laporte a été tout ce qui a séparé les deux équipes dans une finale, qui a accueilli 8 000 fans, City a dominé.

Laporte de la tête sur un coup franc de Kevin De Bruyne à la 82 minutes

City a remporté la Coupe de la Ligue huit fois maintenant

L’attente de Tottenham pour un trophée continue

Cependant, les Spurs peuvent se sentir lésés par le fait que Laporte remporte le vainqueur car le défenseur a peut-être eu la chance d’échapper à un carton rouge pour deux fautes cyniques sur Lucas Moura en première mi-temps, ne gagnant qu’un jaune pour ses problèmes.

Pourtant, en vérité, les Spurs ont lutté dans un concours unilatéral.

Ce fut une occasion joyeuse pour City et aussi une journée importante pour le jeu plus large car les deux clubs avaient un nombre limité de fans présents.

Après avoir permis à 2000 résidents locaux de participer à une demi-finale de la FA Cup la semaine dernière, 8000 spectateurs ont cette fois été autorisés à l’intérieur de Wembley.

Ça fait du bien d’être de retour!

Chaque équipe avait 2000 de ses propres fans socialement distants et le bruit généré, même par un si petit rassemblement, faisait une énorme différence dans l’atmosphère après une saison de matchs à huis clos.

Les fans des Spurs ont donné à Mason beaucoup de soutien dans ce qui a dû être une tâche ardue lors de son deuxième match en charge seulement après le limogeage inattendu de Jose Mourinho.

Ils ont également fait part de leurs réflexions sur le conseil d’administration du club alors qu’ils continuent, avec City, à faire face aux retombées de l’épisode shambolique de la Super League européenne de cette semaine.

Sans surprise, Mason a risqué Kane, mais City a également été stimulé par le retour de Kevin De Bruyne.

Kane ressemblait à un joueur revenant d’une blessure

Mais De Bruyne a causé toutes sortes de problèmes aux Spurs et a obtenu l’aide pour le vainqueur

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour City, car l’échec de Manchester United à battre Leeds plus tôt dans la journée les a mis à deux victoires après avoir regagné le titre de Premier League.

Pourtant, ce n’était pas le problème dans l’esprit de Guardiola et, à en juger par sa décision de ne pas envelopper De Bruyne dans du coton, ni la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi contre le Paris St Germain.

L’équipe de Guardiola est allée directement sur le pied avant et c’était remarquable qu’il leur ait fallu si longtemps pour faire la percée.

Raheem Sterling, mis au défi par Guardiola de redécouvrir son meilleur après une course de forme indifférente, avait l’air vif dès le début.

L’attaquant anglais a réalisé de bons points tôt et a donné une bonne chance à Phil Foden, qui a tiré large.

Sterling s’est ensuite écarté d’un centre de Riyad Mahrez avant d’avoir une autre bonne chance brillamment bloquée par Eric Dier.

Foden pensait qu’il avait marqué après que De Bruyne ait fouetté un centre et qu’une chance lui soit tombée à bout portant, mais son effort a détourné Toby Alderweireld et a frappé un poteau.

.

Foden pensait avoir donné l’avantage à City mais Alderweireld a fait un blocage vital

Les chances des Spurs étaient si limitées que leurs fans ont célébré de remporter un corner comme si c’était un but, mais ils ont eu une occasion rare quand Alderweireld a traîné un tir à longue portée.

Sterling s’est de nouveau rapproché lorsqu’il a tenté de soulever l’énorme Lloris sous un angle serré et Mahrez a raté deux fois de peu la cible en succession rapide.

Joao Cancelo a ensuite testé Lloris de l’extérieur de la surface, mais les Spurs ont en quelque sorte atteint l’intervalle avec leur but intact.

Les Spurs ont pris un meilleur départ en deuxième période et ont finalement travaillé Zack Steffen dans le but de City alors que Giovani Lo Celso se recroquevillait dans un tir bas, mais l’Américain l’a renversé à un poteau.

.

Steffen a fait une sauvegarde intelligente pour nier cet effort de Lo Celso

Pourtant, City n’arrêtait pas de venir et menaçait à deux reprises lors de la contre-attaque avant que De Bruyne et Mahrez ne soient fermés. Fernandinho s’est ensuite dirigé vers Lloris, Mahrez a forcé un autre arrêt et Ilkay Gundogan a volé large.

Finalement, City a obtenu le but que leur supériorité méritait alors que Laporte s’avançait et propulsait la tête sur un corner de De Bruyne. Il n’y avait pas de retour pour les Spurs alors que City pressait jusqu’au bout.

Laporte a fait un signe de tête au vainqueur de près

.

Un trophée vers le bas, deux de plus pour City