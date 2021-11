Man City renoue avec la victoire avec la victoire de l’UCL sur le Club de Bruges

Riyad Mahrez, Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont marqué en seconde période alors que Man City remportait une victoire raisonnablement confortable en Ligue des champions contre le Club de Bruges.

Pep Guardiola a obtenu une réponse efficace après que son équipe ait perdu contre West Ham et Crystal Palace lors de leurs deux précédentes sorties. Les Citizens ont fini par l’emporter 4-1 à l’Etihad, bien qu’ils n’aient pas tout fait à leur manière.

Le ton du match semblait être donné à seulement huit minutes. City a commencé à dominer la possession, tandis que leurs adversaires ont mis dix hommes derrière le ballon.

Le jeu a rapidement pris vie lorsque Jack Grealish a envoyé Joao Cancelo sur la gauche. Il a levé un tir délicieux sur le gardien de Bruges Simon Mignolet et n’a pas eu de chance de le voir toucher le poteau.

City a gardé le ballon après cet effort et a bien fait de recycler l’occasion. Mahrez a montré de beaux jeux de jambes dans la boîte avant de jouer à Cancelo. Il a placé un centre dangereux que Phil Foden a tapé à quelques mètres. Il y a eu un premier contrôle VAR, mais l’Anglais était clairement d’accord.

Cependant, l’avance de City n’a pas duré longtemps puisque Bruges a finalement permis à quelques hommes de monter sur le terrain deux minutes plus tard. La starlette belge Charles De Ketelaere s’est dirigée vers Hans Vanaken, qui a défié Ederson avec une bonne frappe.

Le buteur brésilien a poussé loin mais De Ketelaere n’a pas laissé passer l’occasion. Il a renvoyé le ballon dans la surface et il est entré après des déviations de Bernardo Silva et John Stones.

Bruges a clairement retrouvé une certaine confiance grâce à l’égalisation et a commencé à troubler les champions en titre de la Premier League. L’ailier Noa Lang s’est placé derrière Cancelo à plusieurs reprises, mais son équipe n’a pas pu se convertir.

De Ketelaere a ensuite envoyé un puissant tir du pied gauche vers le but qui a été sauvé par Ederson.

Peu de temps après la pause, Grealish est entré sur la gauche pour jouer à Mahrez. L’international algérien a eu une frappe du pied droit mais l’a vue bloquée par Mignolet.

De Ketelaere causait à nouveau des problèmes à la 54e minute. Il est passé derrière Stones et Aymeric Laporte mais a traîné sa demi-volée loin de la marque.

Mahrez marque le huitième but de la campagne

City est allé directement à l’autre bout et a repris la tête grâce à Mahrez. Le centre initial de l’ailier a été gaspillé, mais Cancelo l’a maintenu en vie et a envoyé un ballon au poteau arrière. Mahrez était sur place pour dépasser Mignolet et donner l’avantage à son équipe 2-1.

Guardiola a ensuite décidé de changer les choses à la recherche de plus de buts. Sterling a remplacé Mahrez et Gabriel Jesus a remplacé Grealish.

Sterling est entré sur la feuille de match quelques minutes plus tard. Foden a envoyé Ilkay Gundogan courir dans la surface avec une excellente passe en profondeur. Le milieu de terrain allemand a réussi à s’en sortir pour Sterling, qui ne pouvait tout simplement pas manquer.

Guardiola a ensuite emmené Silva pour la star belge Kevin de Bruyne, peut-être en vue du derby de Manchester de samedi.

Mignolet a bien fait d’écarter le remplaçant Cole Palmer tard mais a de nouveau été battu dans les arrêts de jeu. L’international brésilien Jesus a envoyé un premier effort dans le coin le plus éloigné.

