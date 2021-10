Man City repousse une menace réelle alors qu’un homme vedette se prépare à une énorme augmentation de salaire

Un rapport affirme que Manchester City devrait récompenser Ferran Torres avec un accord amélioré pour plus du double de son salaire hebdomadaire actuel.

Le joueur de 21 ans en est maintenant à sa deuxième saison avec les champions de Premier League. Il a signé un contrat de cinq ans à l’été 2020 lorsque City a payé 20,8 millions de livres sterling à Valence pour ses services. L’international espagnol a marqué 13 buts en 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.

Pep Guardiola lui a offert 15 départs de haut niveau et il a répondu en trouvant le filet à sept reprises alors que les Citizens se battaient pour le titre. Il a commencé 2021-2022 dans une forme décente, avec trois buts en sept sorties avant que la blessure ne le frappe.

Torres est actuellement mis à l’écart après s’être fracturé un métatarse alors qu’il était en service international plus tôt ce mois-ci. Le pronostic initial suggérait qu’il pourrait être de retour en action après six semaines.

Cependant, le club a révélé vendredi que l’homme aux 12 buts espagnols ne sera probablement pas vu avant la nouvelle année. City n’a pas souffert en son absence, remportant ses deux matches de championnat depuis sa blessure par un score combiné de 6-1.

Ils ont éliminé Burnley 2-0 avant d’envoyer Brighton de haut vol 4-1 samedi. Cela a laissé les géants d’Etihad au deuxième rang du classement et à deux points du leader Chelsea.

Mais ils voudront que Torres revienne dans les rangs dès que possible pour maintenir la charge à la fois au niveau national et en Europe. Guardiola évalue clairement la starlette et le Daily Star déclare que City ajoutera deux ans à son contrat actuel.

Cela signifie qu’il sera sous contrat jusqu’à l’été 2027. Et son salaire de 40 000 £ par semaine passera à plus de 100 000 £ alors que les patrons du club récompensent sa progression.

Torres sur le radar réel

La forme de Torres pour le club et le pays a attiré l’attention d’un club en particulier dans son pays natal. L’as né à Foios a marqué huit fois pour La Roja cette année et On dit que le Real Madrid est enthousiaste.

Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que Los Blancos avaient déjà fait quatre approches distinctes pour le joueur. Les géants de la Liga auraient fait leur dernière enquête alors qu’il envisageait de passer au nord-ouest de l’Angleterre.

Ils évaluent clairement l’Espagnol et l’attrait de jouer pour l’équipe de Bernabeu sera énorme. City ne veut pas le perdre et protège son actif avec un nouvel accord.

Le rapport ne précise pas s’il existe une clause libératoire dans le nouveau contrat. Mais tout prétendant devrait creuser profondément pour obtenir sa signature.

